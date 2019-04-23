Красивейшие места России открывает для себя и показывает другим блогер-путешественник Михаил

На блог-платформе "Живой журнал" встречаются разные интересные люди. Среди них можно отметить и путешественника Михаила - https://numach.livejournal.com/ Девиз его странички — "Для человека нет невозможного". Блог автора является долгожителем, в "ЖЖ" он существует с 2010 года. О себе Михаил оставил следующую информацию: "Научился быть счастливым. Мастер дзен. Если у вас проблемы, то рекомендую навести порядок в голове". В круг интересов этого блогера входят музыка, пещеры, походы, путешествия, скалолазание, фото и эзотерика.

Фотографии на страничке автора просто отличные. Хорошее качество, интересные ракурсы — смотреть можно на такую красоту без конца. Фото из походов с максимальной полнотой передают то, что смог увидеть сам Михаил. Вот здесь, например, его записи и снимки, посвященные прекрасному в любое время года озеру Байкал.

Бывал Михаил и на знаменитых Красноярских столбах. Это одно из необычных и красивейших мест России, известное среди альпинистов и скалолазов и породившее целое спортивное и философское движение — столбизм. Блогер запечатлел огромные валуны, поросшие мхом, выступающие из земли корни деревьев. Один из снимков назван "Рисунки папоротника". Удивительное растение здесь и правда как будто создает затейливые зеленые узоры. Обязательно стоит полюбоваться на такую красоту.

В заметке, названной "Ничего особенного", Михаил разместил коллективное фото. Он запечатлен тут в компании людей среди ярко полыхающих жарков. Но показалось, что особенное здесь все. И настроение, которое передает кадр, и эти гостеприимные растения, которые вызывают волну положительных эмоций и позитива. Прямо хочется тоже оказаться на этой солнечной полянке, примкнуть запросто к улыбающейся компании и провести в гармонии с природой продолжительное время.

Очень трогательная заметка у Михаила — "Детская мечта". Она отыскалась у блогера по этой ссылке:

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Автор так предваряет размещенные здесь удивительные снимки: У каждого в детстве была мечта — потрогать облака руками. Правда, некоторые забывают о ней, когда помогают склероз и маразм. Некоторые помнят, но забрасывают, как заведомо несбыточную. А есть ещё некоторые — они беспощадно реализуют, а потом ещё и радуются.

Облака здесь и правда находятся рядом с путешественниками, красиво обволакивают горы, расположены очень близко от лагеря. Все это тоже снималось в Красноярском крае, в Егарках.

Путешествия по Егаркам, к слову, нашли отражение во многих заметках Михаила. Бывал блогер и в жарких странах. Вот обычные люди другого государства.

Но главное, что автор с любовью, с присущей ему яркостью подачи раскрывает перед читателями такую близкую, понятную, но далеко еще неизведанную Россию. Обязательно стоит посмотреть! Ждем ваших новых походов, Михаил!

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