«Коробка Чудес» для разговоров с умершими: удивительное мракобесие на просторах Сети

Удивительные дела творятся в интернете. На публику, искушённую тысячами разнообразных роликов, вдруг пала мистическая пелена от 21-летнего украинца Сергея Соколова. Парень смог покорить YouTube роликами, в которых он якобы общается с умершими звёздами современности и легендарными личностями из прошлого. На канале Соколова уже более 350 тысяч подписчиков, и эта цифра лишь продолжает расти. Давайте же разберёмся, как главному «техно-мистику» 2019 года удалось собрать сотни тысяч доверчивых пользователей Сети.

«Откровение Сталина из АДА про Гитлера, Голодомор и смерть!», «Тайна смерти Мэрилин Монро раскрыта», «Юлию Началову Отравили? Мертвая Юлия Началова ответила через Wonder Box» – такие громкие названия молодой украинец подбирает для своих «мистических» видео на YouTube-канале.

В каждом ролике играет таинственная музыка, которую Соколов умело дополняет своими знаниями видеомонтажа, добавляя к своим творениям эффект «старой съёмки» или какие-нибудь «нагнетающие» трюки из фильмов ужасов.

Выглядит всё это красиво, привлекая искушённую сетевую публику, но подобных уловок было бы мало для поимки своего зрителя. Всё-таки мы уже и с Битвой Экстрасенсов знакомы, так что всеми этими «жуткими приёмчиками» нас не возьмёшь!

Однако очередной «мистик» решил пойти по новому пути, обратившись за помощью не к каким-нибудь «сверхъестественным силам», а к современным технологиям. Соколов для разговоров с мёртвыми использует устройство, которое сам называет Wonder Box, что переводится как «Коробка Чудес». Оно работает с помощью какой-то сложной технологии, якобы основанной на трудах его зарубежных коллег.

К тому же эта «Коробка», утверждает Соколов, способна улавливать сигналы так называемого феномена электронного голоса. К слову, это вполне реальное явление из середины прошлого века. Тогда на аудиозаписях шведского кинопродюсера будто бы появились электронные голоса, отдалённо напоминающие человеческие. Хотя на деле этого и быть не могло, ведь швед просто записывал пение птиц.

Феномен понемногу разошёлся по миру, о таких же «электронных голосах» стали говорить другие люди, которые всё чаще приписывали загробное происхождение этой странности. Но, конечно же, никакой мистики здесь нет. Кто-то просто решил пошутить, кто-то создавал «голоса умерших» в мошеннических целях. А уж если кто-то действительно слышал чужой голос, то виноват во всём наш собственный мозг: учёные уверяют, что он любит искать закономерности даже в шипении на аудиозаписи, вот мозг и «создаёт» из разрозненных звуков какой-то вполне реальный голос.

Но Соколов почему-то проигнорировал научные данные, выдав свою «Коробку Чудес» за вполне работающее устройство. Само оно очень напоминает простой радиоприёмник, который для антуража истыкали проводами и украсили мигающими гирляндами.

В итоге все «мистические» детали вкупе с технологическими фактами и довольно убедительной актёрской игрой Соколова помогли молодому «техно-мистику» добиться огромной популярности в Сети, но решающим фактором они не стали.

Поначалу парень вообще ходил по заброшенным зданиям, гулял на кладбищах и снимал довольно обычные «мистические» ролики, которыми все уже давно насытились. Просмотры не росли, так что молодой человек решил придумать «Коробку Чудес», с помощью которой он стал разговаривать с умершими личностями из прошлого. То со Сталиным поговорит, то со знаменитым певцом Фредди Меркьюри.

Причём сам процесс «общения с мёртвыми» довольно прост. Соколов включает свой волшебный прибор и задаёт один из подготовленных заранее вопросов. В ответ он слышит или неразборчивое шипение, или что-то издалека напоминающее человеческий голос вперемешку с белым шумом. Но даже шипение умелый парень легко превращает в «голос умершего», пользуясь специальными редакторами.

После такого нововведения просмотры, может, подросли, но незначительно. Тогда Соколов понял, что нужно идти «ва-банк». Он решил «допрашивать» тех, о ком постоянно говорят в Сети, кого ищут в поисковиках и кто не выходит из новостных сводок. В числе его «жертв» оказались рэпер Децл и певица Началова – звёзды, которые совсем недавно покинули этот мир.

Это стало золотой жилой для Соколова. Его ролики стали набирать сотни тысяч просмотров, а кое-какие видео даже попали в раздел «Тренды» на YouTube, куда обычно очень непросто пробраться.

Сетевые блогеры уже подсчитали, что заработок «техно-мистика» приблизился к отметке в тысячу долларов в месяц. После выхода ролика с Началовой Соколов получил в десять раз больше.

Конечно, многие жители Сети напали на парня с оскорблениями. Фанаты Децла разозлились из-за такого беспринципного заработка на доброй памяти рэпера, да и блогеры стали вовсю осуждать Соколова за «умение зарабатывать на горе других людей».

К сожалению, такое мнение поддерживают далеко не все. Видео Соколова редко собирают слишком много «пальцев вниз», обычно сохраняется баланс положительных и отрицательных оценок. А среди его огромной армии из более чем 350 тысяч подписчиков есть немало тех, кто искренне верит в технологические возможности «Коробки Чудес».

Люди в комментариях то и дело просят Соколова пообщаться с их родственниками или какими-нибудь конкретными знаменитостями. Но больше всего «пальцев вверх» набирают просьбы о разговоре с детьми, погибшими во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

И это печалит. Сам Соколов пока стойко игнорирует такие запросы, ведь даже он понимает, что у «мистического общения с умершими» есть свои границы. Переступит их – канал получил такую волну негатива, что выбраться из неё будет уже невозможно.

У «техно-мистика» вопрос упирается в банальную выгоду, но что заставляет обычных людей делать такие циничные запросы? Кто-то так просто развлекается, ведь сегодня в интернете довольно популярно забывать даже о самых серьёзных моральных принципах.

Другие действительно верят в «потустороннюю мистику», так что они даже не видят ничего плохого в том, чтобы «поговорить» с погибшими детьми. Мы часто осуждаем слепую веру людей в мистические проявления, и делаем это по вполне рациональным причинам. Всё-таки у погибших детей из «Зимней вишни», у Децла и у Началовой ещё остались родственники, которым наверняка было бы очень больно увидеть подобный ролик сеанса «общения» в Сети. О самом обычном уважении к ушедшим тоже не стоит забывать: нет ничего хорошего в «паразитировании» на именах погибших людей.

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К счастью, пример Соколова становится скорее исключением из правил. В интернете хватает замечательных людей, которые готовы показать зрителям действительно хороший, честный и добрый контент. Пожилых среди таких блогеров тоже немало, так что берите себе на заметку. Так, Владимир Яхно прославился в Инстаграме своей любовью к путешествиям. Мужчина исколесил уже 38 стран, и останавливаться он не собирается!

прославился в Инстаграме своей любовью к путешествиям. Мужчина исколесил уже 38 стран, и останавливаться он не собирается! Блогер-кулинар из Индии Нараяна Редди готовит огромные блюда, чтобы накормить сирот, бездомных и малообеспеченных людей. О его доброте уже знает весь интернет. О другом старичке Билле, который почти переступил отметку в 70 лет, все прознали благодаря его спортивному телосложению. В своём возрасте мужчина умудряется поддерживать форму, красоваться ей в Сети, да ещё и советы раздавать о правильном питании!

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