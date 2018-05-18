Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов

На финансовом рынке Азии представлять Tkeycoin DAO изъявил намерения стратегический Альянс венчурных фондов Кореи. Об этом он сообщил 28 апреля создателям этого перспективного российского проекта, пишет «Коммерсант»: https://www.kommersant.ru/doc/3630697.

Куратором сделки выступает директор венчурных инвестиций, HB Investment, Inc. - Юнг-Кеун Чой. У этого основанного в 1999 году Фонда есть богатый опыт работы с такими гигантами, как Samsung Corporation и Daewoo Electronics.

По мнению экспертов, благодаря такому положительному бэкграунду, можно ждать стабильного роста монеты на бирже. Мнения, как водится, разные. Если скептики уверены в росте до 3-5$, то все больше аналитиков предрекает монете рост до 14$ сразу после размещения на бирже.

Следует добавить, что Tkeycoin DAO относится к числу самых перспективных российских проектов. Он занимается разработкой своего блокчейн протокола, который поспособствует сокращению крупными холдингами расходов в сфере мобильных и международных платежей до 30%

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