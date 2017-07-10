Константин Бабкин: необходимо найти финансирование для программы № 1432

Как сообщают СМИ, 6 июля в Правительстве РФ под председательством Дмитрия Медведева получила утверждение Стратегия развития российского сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года. Таким образом, отрасль будет пользоваться поддержкой со стороны государства, что обеспечит ее планомерное развитие.

Константин Бабкин (глава «Росспецмаша») прокомментировал итоги заседания в блоге в LiveJournal. Он поблагодарил Дмитрия Медведева за внимание к нуждам отрасли и поделился опасениями касательно не решенного вопроса с финансированием программы № 1432 (об этом Константин Бабкин, по его признанию, за сутки до заседания говорил с руководителем Минсельхоза РФ Александром Ткачевым). Эта программа позволяла крестьянам приобретать сельхозтехнику отечественного производства со скидкой в 15%, что обеспечивалось субсидированием со стороны государства.

Константин Бабкин призвал найти финансирование для программы № 1432, чтобы российская сельхозтехника не продолжала расти в цене, а производства не столкнулись со спадом.

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