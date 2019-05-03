Конюхов против ветра: стихия вновь бросает вызов путешественнику

Бесстрашный путешественник Федор Конюхов столкнулся со сложностями во время очередного кругосветного плавания. Сейчас он не может проплыть к мысу Горн из-за сильного встречного ветра, о чём пожилой бродяга-одиночка рассказал на своём сайте.

Лодка путешественника застряла на расстоянии примерно 555 километров от мыса. Пока у Конюхова нет никакой возможности продолжить своё плавание, так что ему придётся ждать смены ветра на западно-северо-западный.

Но нет худа без добра, ведь 2 мая впервые за неделю Конюхову начало светить солнце. Благодаря этому путешественник смог подзарядить солнечные батареи. Правда, ему пришлось отключить остальные приборы, кроме электронной карты и специальной системы определения судов.

Конюхов поведал, что сейчас он находится очень близко к берегу. Его может выбросить на скалы Огненной земли, которая располагается на юге Южной Америки, но путешественник будет стараться продолжать своё плавание.

Уже 147 дней отважный Конюхов находится в своём шестом кругосветном путешествии. Ранее он уже сражался со стихией в самом центре мощного шторма, который настиг лодку путешественника под конец марта. Второго апреля шторм даже перевернул лодку Конюхова, но в итоге она всё-таки вернулась в исходное положение. Сын путешественника Оскар рассказал, что на лодке сломался ветроуказатель, так что мореплавателю пришлось идти почти вслепую. Проблем прибавили повреждённые солнечные батареи, из-за которых Конюхову приходится экономить на отоплении каюты.

Сам путешественник рассказывал, что он серьёзно замерзает в своей каюте в кромешной тьме, при этом последнее время ему приходилось выживать в условиях непрекращающихся дождей. Если ситуация всё-таки наладится, Конюхову останется совсем немного до конца путешествия – всего около одной недели. Подготовленная команда поможет путешественнику завершить кругосветное плавание.

Не только в России есть отважные мореплаватели почётного возраста. Недавно 72-летний француз Жан-Жак Савен заявил, что пересек Атлантический океан в бочке. Сам он признался, что ему потребовалось 122 дня для такого путешествия, хотя официального подтверждения этих слов пока не нашлось.

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