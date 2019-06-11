Конфликт на ровном месте: о каких вкусах сейчас спорят люди?

Хорошая новость для тех, кто любит ходить в сандалиях с носками – теперь это «непотребное» когда-то дело стало новым модным трендом! А вот людей в сандалиях без носков стильными не назовёшь… или я ошибаюсь? Где вообще пролегает граница вкусов правильных и неправильных? Давайте же вместе с этим разберёмся на примере уже упомянутых сандалий, сувениров по трагической истории перевала Дятлова и странной японской обязанности по ношению каблуков на работе.
Для начала хотелось бы упрекнуть моду в непостоянстве: то сандалии с носками считаются чуть ли не «самым дном» любого стиля, то становятся настоящим модным трендом.
Если вы хотите быть «в моде», то следуйте некоторым правилам от экспертов в этой области. Для начала надо понять, что только правильное сочетание сандалий и носков будет выглядеть действительно красиво. Так, женский вариант обуви на высокой платформе лучше дополнить прозрачными носками.
Для спортивных сандалий отлично подойдут гольфы, а общую картину можно преобразить с помощью шорт-бермудов. Если вы предпочитаете достаточно однотипные сандалии серебристого, белого или коричневого цветов, то вам стоит присмотреться к ярким цветным носкам. Эксперты здесь отдают предпочтение красному и оранжевому.
Сложнее всего разобраться с сандалиями, у которых и так есть узор. Сочетать их с носками тяжело, но возможно. Специалисты советуют подобрать носки в цвет одного из элементов орнамента сандалий.
А проще всего взять носки точно в цвет обуви. И проблем меньше, и модное решение получается хорошее. Хотя, после всего этого можно немного оговориться. Мода всё-таки штука довольно индивидуальная и очень спорная. Вся эта «вкусовщина» вполне может оказаться ненужной, так что советы экспертов лучше принимать со здравой долей собственного мнения.
Но есть случаи, когда даже вкусы уходят на второй план. Немало мы снова писали о трагедии на перевале Дятлова, где в 1959 году при странных обстоятельствах погибла группа туристов. Теперь их хотят «увековечить» в сувенирной продукции.
Есть ли люди, которым такая идея может показаться интересной? Наверняка и такие найдутся, хотя здесь стоит задуматься о социальной важности этой темы и её личной направленности. Для кого-то смерть туристов на перевале Дятлова всё ещё остаётся живой темой, да и в целом это трагедия со смертью людей! А теперь участники программы «Лаборатория городских образов», организованной совместно с Музеем истории Екатеринбурга, создают целый набор дизайн-проектов по группе Игоря Дятлова. В набор попадёт комплект постельного белья, портсигар и кружка с изображением фотографии восхождения туристов. Среди идей также нашлось место для панамы и футболки с надписью «дело №…» и чехла для телефона. Здесь о вкусах не просто можно, даже нужно поспорить. Рамки дозволенного каждый определяет для себя сам, но не слишком ли широко раскрыли эти рамки создатели проекта, которые буквально хотят заработать на горе и смерти чужих людей?
В Японии «вкусовые» дела приняли иной оборот: там спорят по поводу вопроса, который вообще не должен вызывать конфликтов. Министр здравоохранения страны Такуми Немото считает, что женщины обязаны ходить на работу в туфлях на высоком каблуке. По его мнению, это «уместно» на рабочем месте.
Политик, конечно, встал на защиту женщин, которые имеют проблемы со здоровьем. Вот таких дам принуждать к каблукам нельзя, а всех остальных – пожалуйста!
Самое странное здесь то, что этим политик ответил на петицию, которую подписала 21 тысяча японок. Женщины просто захотели отменить обязательное ношение каблуков в офисе. Они считают такое правило дискриминацией, которая и здоровью вредит, и сексуальные домогательства провоцирует.
От новости неслабо отдаёт странными японскими нормами, которые нередко совсем не понимают жители других стран. Да и чего тут понимать: почему вообще женщины обязаны ходить на каблуках? Этот вопрос не должен вызывать споров только потому, что его вообще быть не должно! Очевидно, что обувь каждый выбирает сам по своим предпочтениям, а строгой обуви без высоких каблуков предостаточно. Впрочем, японская деловая этика, судя по всему, имеет свой взгляд на этот счёт.
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