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Компания TOY.RU стала участником благотворительного мероприятия для детей с ДЦП

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Июля 2017 г.
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Компания TOY RU стала участником благотворительного мероприятия для детей с ДЦП

29 мая состоялся традиционный благотворительный концерт ко Дню защиты Детей, организаторами которого является Благотворительный фонд помощи детям с ДЦП «Шаг вместе». Компания TOY.RU стала долгожданным гостем мероприятия и подарила всем маленьким гостям подарки.

Ежегодный детский праздничный концерт прошел в Научно-практическом центре Детской Психоневрологии. Мероприятие поддержали звезды эстрады, театра и кино, которые не только поздравили детишек, но и выступили с номерами на сцене. Ими стали: популярный актер Гоша Куценко, участница шоу «Голос» Юлия Пак, певец и актер Антон Зацепин, музыкальная группа «140 ударов в минуту», Марина Черкунова (вокалистка группы «Total»), Элен (восточный танец), певица Ангелина (детский хор), актер Дмитрий Гусев, певица Каталина Таран, музыкант Дмитрий Нестеров, танцевальная школа нового поколения «Dance Atmosphere» (команда «Artist crew»).

Компания TOY.RU подарила всем ребятам подарки. Целых 400 игрушек трансформеров-рыбок и детский журнал «Лучик» получили малыши с ДЦП в подарок.

Компания TOY RU стала участником благотворительного мероприятия для детей с ДЦП

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