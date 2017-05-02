Комедию положений «Эта прекрасная жизнь» представят в Театре имени Пушкина

В Театре им.Пушкина готовятся к премьере классической комедии положений. Уже 10 и 11 мая зрители увидят спектакль Романа Самгина «Эта прекрасная жизнь» с Игорем Бочкиным и Еленой Яковлевой в главных ролях. Комедия поставлена по пьесе Кена Людвига «Луна над Буффало» в сценографии Виктора Шилькрота, художником по костюмам стала Ирэна Белоусова.

Действие спектакля происходит в провинциальном городке Буффало, штат Нью-Йорк, где живут и работают в прошлом знаменитые актеры Джордж и Шарлотта. Когда-то они были популярны, с удовольствием раздавали поклонникам автографы, а сегодня держат маленький частный театр, в котором вместе еще с тремя актерами играют две пьесы. Актерская пара мечтает вернуться на большую сцену и в кино, и им, наконец, благоволит случай. В Буффало приезжает знаменитый кинорежиссер Фрэнк Капра, который ищет героев для съемок в своем фильме. Действие спектакля происходит очень быстро, не всегда можно предсказать, чем все закончится. Конечно, Шарлотта и Джордж прикладывают максимум усилий, чтобы получить роли в картине Капра.

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