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Когда тебя выгуливает собака: четвероногие питомцы полезны для здоровья!
Егор Стуков   
22 Апреля 2019 г.
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Собака – не только лучший друг человека, но и отличный «тренер», который заставит вас выполнять необходимую норму физической активности. Такой вывод сделали ученые из Ливерпульского университета.

Когда тебя выгуливает собака: четвероногие питомцы полезны для здоровья!

Результаты исследования оказались очень даже простыми и логичными. Собак всё-таки гулять надо часто, так что их хозяева нередко выходят на улицу по воле своего любимого питомца. Исследователи сравнили уровень физической активности собачников и людей, которые так и не нашли себе четвероногого друга. Оказалось, что хозяева собак гуляли минимум на 150 минут в неделю больше, чем другие люди.

К тому же прогулки с собаками не становились заменителем других физических упражнений. Однако в США лишь 27% хозяев собак выполняют даже минимальную норму физической активности. Дело в том, что они нередко заводят достаточно самостоятельных питомцев, вот и не особо заботятся о совместных прогулках.

А врачи советуют об этом не забывать! Стоит уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. В Великобритании этому совету следуют лишь 66% мужчин и 58% женщин, а в США тренировкам уделяют достаточно времени менее 50% жителей.

Все врачи говорят о неоспоримой пользе физических упражнений для любых возрастов. Так, доктор Бубновский рекомендует пожилым людям выполнять силовые упражнения, которые приносят немало пользы для сердца.

  • О пользе прогулок ещё в прошлом месяце рассказали другие ученые из Шаньдунского политехнического университета. Они, правда, о новом исследовании ничего не знали, да и собаки для их теории особо не нужны, хотя с четвероногим другом всё равно будет веселее. Учёные поведали о пользе самых простых прогулок, которые могут уменьшить риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.

Но это всё вроде как довольно очевидно. Уже давно известно, что физическая активность положительно влияет на физическое же здоровье. А что насчёт психического? И здесь упражнения для тела могут помочь, если судить по многочисленным исследованиям учёных.

Недавно специалисты из США рассказали, что физические упражнения способны защитить память человека и даже уменьшить риск развития неизлечимой болезни Альцгеймера. Весь секрет заключается в специальном гормоне иризине, который вырабатывается с помощью самых обычных упражнений.

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