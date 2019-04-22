Когда тебя выгуливает собака: четвероногие питомцы полезны для здоровья!

Собака – не только лучший друг человека, но и отличный «тренер», который заставит вас выполнять необходимую норму физической активности. Такой вывод сделали ученые из Ливерпульского университета.

Результаты исследования оказались очень даже простыми и логичными. Собак всё-таки гулять надо часто, так что их хозяева нередко выходят на улицу по воле своего любимого питомца. Исследователи сравнили уровень физической активности собачников и людей, которые так и не нашли себе четвероногого друга. Оказалось, что хозяева собак гуляли минимум на 150 минут в неделю больше, чем другие люди.

К тому же прогулки с собаками не становились заменителем других физических упражнений. Однако в США лишь 27% хозяев собак выполняют даже минимальную норму физической активности. Дело в том, что они нередко заводят достаточно самостоятельных питомцев, вот и не особо заботятся о совместных прогулках.

А врачи советуют об этом не забывать! Стоит уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. В Великобритании этому совету следуют лишь 66% мужчин и 58% женщин, а в США тренировкам уделяют достаточно времени менее 50% жителей.

Все врачи говорят о неоспоримой пользе физических упражнений для любых возрастов. Так, доктор Бубновский рекомендует пожилым людям выполнять силовые упражнения, которые приносят немало пользы для сердца.

О пользе прогулок ещё в прошлом месяце рассказали другие ученые из Шаньдунского политехнического университета. Они, правда, о новом исследовании ничего не знали, да и собаки для их теории особо не нужны, хотя с четвероногим другом всё равно будет веселее. Учёные поведали о пользе самых простых прогулок, которые могут уменьшить риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.

Новости и советы о гимнастике для пожилых.

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Но это всё вроде как довольно очевидно. Уже давно известно, что физическая активность положительно влияет на физическое же здоровье. А что насчёт психического? И здесь упражнения для тела могут помочь, если судить по многочисленным исследованиям учёных.

Недавно специалисты из США рассказали, что физические упражнения способны защитить память человека и даже уменьшить риск развития неизлечимой болезни Альцгеймера. Весь секрет заключается в специальном гормоне иризине, который вырабатывается с помощью самых обычных упражнений.

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