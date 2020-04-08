Клара Новикова поделилась своей историей борьбы с онкологическим заболеванием

В конце прошлого века Клара Новикова столкнулась с ужасной болезнью, которая чуть было не лишила юмористку жизни. Ей пришлось пережить тяжелейшее испытание, но артистка справилась со всеми трудностями, и сейчас не боится рассказывать об этом своим поклонникам.

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А когда-то Новикова держала историю своей борьбы в тайне. Долгие годы она не делилась собственным опытом победы над раком, однако, в один момент всё-таки решила, что её опыт не стоит скрывать от общественности.

Всё началось более 20 лет назад, в середине 90-х годов. Тогда у артистки обнаружили опухоль, с которой нельзя было расправиться без экстренного хирургического вмешательства. Но даже в этом случае медики не могли дать оптимистичный прогноз, так что Кларе оставалось надеяться на профессионализм врачей и ни за что не опускать руки.

Сама юмористка думает, что её несгибаемая вера в успех операции также сыграла свою роль в победе над онкологическим заболеванием.

– Когда отходила от наркоза, врач сказал: «Как только сможешь встать, иди в церковь и поставь большую свечку». Ситуация оказалась лучше, чем они предполагали, – добавила артистка.

Близкие и друзья также не оставляли Клару в одиночестве. Ни на секунду её не покидал супруг, который «переболел и пережил» все трудности вместе с артисткой.

– У меня была удивительная девочка-костюмер, которая была со мной в больнице с первого до последнего дня, помогала мне готовить. Я не могла рассчитывать на дочь – она сдавала выпускные экзамены в школе и поступала в институт, – заметила Клара.

Коллеги юмористки тоже не бросили её в беде. К примеру, Надежда Бабкина приходила к своей подруге с домашним борщом. Даже пациенты госпиталя поддерживали артистку в непростой ситуации.

Клара решила ответить на эту доброту, так что стала общаться с больными, которые совсем разочаровались в жизни. Одна бабушка попросила у артистки помощи, ведь её дочь впала в глубочайшую депрессию и совсем перестала есть. Не сказать, что подобные психологические консультации являются «профильным» делом для Клары, но отказать она всё равно не смогла. Юмористка просто поговорила с девушкой, но даже одна эта беседа принесла свою пользу, о чём Новикова узнала лишь спустя много лет.

Успешная победа над собственными трудностями вселила в юмористку истинный оптимизм. Она с удвоенной силой старалась на работе, не забывая о самых близких людях. К тому же, Клара Новикова – вполне успешная бабушка, которая искренне заботится о своих трёх внуках. При этом она не возлагает все свои надежды только на родственников. Юмористка отметила, что смогла и сама поддержать себя в трудные моменты жизни, что сделало её настоящим «бойцом», которому по плечу многие беды.

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