Кладоискателям пришлось платить штраф за сокрытие крупной находки

Недавно археологи рассказали о крупной исторической находке: в Германии откопали огромный клад монет XIV века. Только обнаружили это дело двое энтузиастов ещё в 2017 году. Несколько месяцев они скрывали монеты от властей, а потом решили отдать свою находку государству, за что «везунчикам» пришлось ещё и штраф платить.

Монеты были обнаружены в окрестностях города Эльванген. Мужчины сначала искали военную амуницию с помощью металлоискателей, а потом наткнулись на неожиданный клад, состоящий из серебряных геллер – разменных монет средневековой Европы.

Поначалу «везунчики» скрывали свой клад, но потом один из них всё-таки решил отдать его государству. Еле как им удалось отделаться от уголовной ответственности за сокрытие клада, хотя штраф платить всё-таки пришлось.

Найденные монеты были отчеканены во многих городах Германии, а некоторые даже во Франции. Самые старые из них появились на свет ещё в 1280 году! Вместе с монетами также обнаружили серебряное кольцо.

За долгое время монеты слиплись, но эксперты предположили, что их число может превысить девять тысяч. За такую крупную сумму в начале XIV века можно было приобрести целое крестьянское подворье.

Уже сейчас изучением клада занимаются специалисты. Монеты почистят и отделят друг от друга, а летом выставят на всеобщее обозрение в городе Эслинген-ам-Неккар.

Недавно другой кладоискатель из Великобритании обнаружил ещё более ценную монету, пусть даже всего одну. Зато она была в идеальном состоянии, а отчеканили её ещё в III веке нашей эры! Специалисты считают, что блестящая монета появилась при императоре-узурпаторе Аллекте, который стоял во главе Британии в 293-296 годах. Теперь кладоискатель намерен выручить за такую редкую находку крупную сумму на аукционе.

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Для ещё одного британца настоящим кладом стал, казалось бы, обычный фарфоровый чайник, который он ещё в 2016 году купил на онлайн-аукционе за 15 фунтов стерлингов.

Но чайник оказался крайне редкой находкой: его изготовили ещё в XVIII веке на фабрике первого производителя посуды из фарфора в США Джона Бартлема. Стоит заметить, пока известно лишь о семи целых предметах из бартлемского фарфора.

Обладатель такой редкости выставил чайник на аукцион за скромную сумму. В итоге мужчине удалось продать свой 15-фунтовый чайник за огромные 575 тысяч фунтов стерлингов! Счастливым обладателем фарфора стал Родерик Джеллико, который работал в интересах Метрополитен-музея Нью-Йорка.

Но наверняка за этой ценностью охотились не только музеи, но и коллекционеры. Они вообще любят всевозможные аукционы, на которых можно приобрести редкие, а порой очень личные вещи какой-нибудь знаменитости. Ещё в декабре прошлого года на аукционе Julien's Auction в Лос-Анджелесе были распроданы личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Раритетная «клубничка» разошлась как горячие пирожки, ведь настоящие коллекционеры такого редкого шанса не упускают.

Впрочем, есть среди таких людей любители собирать самые обычные и очень даже распространённые предметы: запонки, люстры, самовары, сталинские газеты и хрущёвские игрушки. Коллекционирование сегодня стало достаточно странным хобби, которым увлекаются многие люди со всего света. Кто-то даже рвотные пакетики из самолётов собирает, а другим хватает обычных плакатов или почтовых марок.

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