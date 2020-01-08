Кейт Миддлтон прошла практику в роддоме

Члены британской королевской семьи традиционно много внимания уделяют вопросам здравоохранения. Например, Елизавета II является покровительницей Королевского колледжа медсестер, а ее дочь принцесса Анна - покровительница Королевского колледжа акушерок.

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Не отстаёт от них и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Известно, что она патронирует детские хосписы в Восточной Англии, и недавно открыла один в Норфолке. А не так давно герцогиня Кембриджская вместе с супругом посетила госпиталь, где проходят лечение дети, страдающие онкологическими заболеваниями.

И вот на днях Кенсингтонский дворец обнародовал информацию о двухдневной практике, которую Кейт прошла в ноябре прошлого года в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне. Эта клиника оказывает поддержку тем женщинам, которые выбирают домашние роды - в Великобритании это совершенно легально и считается полезным для здоровья матери и малыша.

Разумеется, герцогиня не принимала участия в каких-либо медицинских манипуляциях и процедурах. Но зато посетила семинары на тему домашних родов и поддержки женщин в послеродовом периоде, ознакомилась с работой медсестёр, акушерок и врачей.

Несмотря на то, что супруга принца - сама многодетная мать, и не понаслышке знает, что такое беременность и роды, увиденное произвело на неё большое впечатление. Об этом Кейт Миддлтон рассказала в своей поздравительной речи, опубликованной в официальном Инстаграме Кенсингтонского дворца.

- Вы рядом с женщинам в те моменты, когда они наиболее уязвимы. Вы ежедневно видите их силу, боль и становитесь свидетелями настоящего чуда. Ваша работа часто проходит за кулисами, вдали от центра внимания. Недавно мне посчастливилось лично наблюдать небольшую часть этого процесса, проведя несколько дней в родильном отделении Кингстонской больницы. Хотя это была не первая моя встреча с заботой и добротой акушерок по всей стране, она дала мне более широкое представление о том, какое истинное влияние вы оказываете на всех, кому помогаете, - обратилась герцогиня к врачам, акушеркам и медсестрам лечебного учреждения.

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