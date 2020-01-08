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Кейт Миддлтон прошла практику в роддоме
Ульяна АНТОНОВА   
08 Января 2020 г.
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Члены британской королевской семьи традиционно много внимания уделяют вопросам здравоохранения. Например, Елизавета II является покровительницей Королевского колледжа медсестер, а ее дочь принцесса Анна - покровительница Королевского колледжа акушерок.

Кейт Миддлтон прошла практику в роддоме


Не отстаёт от них и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Известно, что она патронирует детские хосписы в Восточной Англии, и недавно открыла один в Норфолке. А не так давно герцогиня Кембриджская вместе с супругом посетила госпиталь, где проходят лечение дети, страдающие онкологическими заболеваниями.

И вот на днях Кенсингтонский дворец обнародовал информацию о двухдневной практике, которую Кейт прошла в ноябре прошлого года в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне. Эта клиника оказывает поддержку тем женщинам, которые выбирают домашние роды - в Великобритании это совершенно легально и считается полезным для здоровья матери и малыша.

Разумеется, герцогиня не принимала участия в каких-либо медицинских манипуляциях и процедурах. Но зато посетила семинары на тему домашних родов и поддержки женщин в послеродовом периоде, ознакомилась с работой медсестёр, акушерок и врачей.

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Ahead of 2020’s International @who #YearoftheNurseandMidwife, The Duchess of Cambridge has written an open letter to midwives across the UK — visit the link in our bio to read the full letter. Writing in her letter, The Duchess said: “You are there for women at their most vulnerable; you witness strength, pain and unimaginable joy on a daily basis. Your work often goes on behind the scenes, and away from the spotlight. Recently I was privileged enough to witness a small section of it first hand, spending several days at Kingston Hospital’s Maternity Unit. Although this was not my first encounter with the care and kindness provided by midwives across the country, it gave me a broader insight into the true impact you have on everybody you help. Over the last few years, I’ve dedicated a significant amount of my work to the Early Years - the pivotal period of development between pregnancy and the age of 5 where children build crucial foundations for life. Your role in supporting this critical phase of development extends far beyond the complicated task of delivering a baby successfully. The help and reassurance you provide for parents to be and parents of newborns is just as crucial. It goes a long way in building parents’ confidence from the start, with lifelong impact on the future happiness of their children. I want to thank you for all that you do. It has been a real privilege learning from you so far, and I look forward to meeting and learning from even more of you in the coming years and decades”. Several members of @TheRoyalFamily, including The Queen and The Princess Royal, hold Patronages in the fields of Nursing and Midwifery — The Queen is Patron of @thercn, and The Princess Royal is Patron of @midwives_rcm. Photos 1-4 by Kensington Palace / 5-6 by PA

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Несмотря на то, что супруга принца - сама многодетная мать, и не понаслышке знает, что такое беременность и роды, увиденное произвело на неё большое впечатление. Об этом Кейт Миддлтон рассказала в своей поздравительной речи, опубликованной в официальном Инстаграме Кенсингтонского дворца.

- Вы рядом с женщинам в те моменты, когда они наиболее уязвимы. Вы ежедневно видите их силу, боль и становитесь свидетелями настоящего чуда. Ваша работа часто проходит за кулисами, вдали от центра внимания. Недавно мне посчастливилось лично наблюдать небольшую часть этого процесса, проведя несколько дней в родильном отделении Кингстонской больницы. Хотя это была не первая моя встреча с заботой и добротой акушерок по всей стране, она дала мне более широкое представление о том, какое истинное влияние вы оказываете на всех, кому помогаете, - обратилась герцогиня к врачам, акушеркам и медсестрам лечебного учреждения.

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