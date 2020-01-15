Карьерные успехи и личные неудачи Ксении Стриж

Сложно переоценить достижения Ксении Стриж в дикторском ремесле. Она смогла переступить через излишний официоз в эфирах и стала для многих слушателей настоящим другом, которого с нетерпением ждали радиослушатели в 90-е годы. К сожалению, в личной жизни Ксения терпела лишь неудачи и лишения, преодолеть которые артистка смогла с трудом.

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Отцом Ксении Стриж был знаменитый пан Спортсмен из «Кабачка «13 стульев» - актёр Юрий Волынцев. Девочка очень гордилась своим знаменитым родителем, а также с самого детства была знакома со многими другими артистами, которые посещали дом своего коллеги.



Но в один момент идиллия закончилась - Юрий ушёл от супруги к другой женщине. Для мамы Ксении это событие стало серьёзным ударом, она превратилась в затворницу и больше так и не встретила другого мужчину. Сама Ксения тогда училась в восьмом классе, но родительский разрыв, по её собственному признанию, не стал для неё большим потрясением.



С карьерой Ксения долго не раздумывала. Родители хотели увидеть свою дочку в роли стюардессы, а она с уверенностью направилась на актёрский факультет. Уже будучи выпускницей, она снималась в кино, но настоящего удовольствия от своей работы Ксения не получала.



Тогда она решила попробовать себя на радио и пришла на кастинг «Европы Плюс». Девушка была принята с распростёртыми объятиями, получила псевдоним «Ксения Стриж» и занялась собственной радио-рубрикой.



Ксения успела поработать на радиостанциях «Классика» и «Весна FM», вела авторские программы «ДК» и «Однажды вечером с Ксенией Стриж». Даже на телевидении артистка успела показать себя, выпуская «мегапопулярные» молодёжные программы. Сейчас Ксения продолжает свою радио-деятельность, заодно участвуя в моноспектаклях и выступая в клубах.



Наряду с успехом в карьере Ксении пришлось столкнуться с неудачами в личной жизни. Первую любовь артистка встретила ещё в театральном институте – избранником стал студент Игорь Минаев. О свадьбе задумались довольно скоро, но мать Ксении была против, ведь считала, что молодой человек хочет жениться на её дочери только ради прописки. Отец также не поддержал дочь в стремлении стать замужней дамой, но остановить девушку не удалось. В итоге родители даже не пришли на свадьбу Ксении, и на несколько лет их отношения с дочкой были испорчены.



Впрочем, любовь тоже долго не продержалась. Игорь уехал в родной Омск на два года, а когда вернулся, от былой страсти не осталось и следа. Ксения было непросто перенести поступок родителей. Как она заявила в одном из интервью: «Наши чувства буквально растоптали».



Эмоциональная девушка выписалась из родной квартиры, и до сих пор неизвестно, сумела ли она наладить отношения с родственниками.



Новая любовь настигла Ксению в 90-х годах. В отношениях с Алексеем Зеленовым артистка забеременела, но, к несчастью, потеряла ребёнка. Эта трагедия поставила точку в новом романе.



После артистка встречалась с музыкантом Максимом Гусельщиковым из группы «Крематорий», однако, и этот союз продержался недолго.



Но наибольший интерес вызывают отношения Ксении Стриж с Андреем Макаревичем. Певец считал работу девушки настоящей «революцией» в мире радио, а чуть позже присмотрелся и к самой «революционерке»... Сначала Макаревич пригласил Стриж на небольшую вечеринку в своём загородном доме, а потом и вовсе предложил ей совместную жизнь. Ксения не отказалась, хотя на тот момент она находилась в отношениях с анестезиологом Олегом – но эта любовь уже исчерпала себя.



Новый роман закончился спустя четыре года, так же стремительно, как и начинался. Артисты просто перестали общаться, но со временем им удалось восстановить дружеские отношения.



Вторым мужем Ксении стал звукорежиссёр Илья Котов. Но супруги расстались из-за необдуманного и даже жестокого поступка Ильи. Когда у Ксении умер отец, её муж просто не пошёл на похороны – сказал, что боится кладбища.



Трагически закончилась жизнь матери Ксении. Последние несколько лет жизни она никого не пускала в свою квартиру и однажды просто перестала отвечать на звонки. Лишь спустя три дня об этом узнала Ксения, которой пришлось вызвать МЧС, чтобы спасатели вскрыли квартиру её матери. На тот момент та уже была в коме. Женщина продержалась два дня – спасти её не удалось.



Ксения пережила немало трудностей, из-за чего вокруг неё поползли слухи о том, что ведущая топит горе в алкоголе. Артистка не отрицает, что порой выпивает «лишка», но о какой-то зависимости и речи нет.



И наконец наступил момент, когда все беды Ксении Стриж остались позади. Рядом с ней появился «тот единственный» мужчина, который сделал свою избранницу счастливой – один из работников радиостанции Андрей Сусиков. Тот факт, что мужчина младше своей возлюбленной на 16 лет, отношениям не помешал. Друзья ведущей отмечали, что в новом браке Ксения изменилась в лучшую сторону, а её поклонники вновь заговорили о возможном пополнении в семье.



Ксения Стриж смогла справиться со всеми трудностями в жизни и всё-таки нашла своё семейное счастье. Пожелаем её новому браку долгих лет, которые будут приносить любимой миллионами россиян ведущей только радость и спокойствие.

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