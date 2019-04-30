Как вызвать революцию? Почаще говорите людям о "недопустимости" их прав на протест!

Акции протеста «недопустимы» и снижают рейтинги региона, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Напомним, что этот пролетарский регион — имеет богатый опыт борьбы трудящихся за свои права (и политической борьбы тоже). А в последнее время он привлек к себе внимание тем, что "бузят" медики, протестующие против "оптимизации" лечебных учреждений...

Он фактически признал, что протестные акции бесполезны: «Вот из всех этих митингов ни один не принес ничего, а создал негативный фон в отношении Кузбасса».

По его мнению, вопросы, необходимо решать «в форме социального проектирования» за столом переговоров, передает «Коммерсант. Сибирь».

Он осудил участниц голодовки младшего медперсонала в Анжеро-Судженске. «Сами перенервничали, себя довели, администрация Анжеро-Судженска была выбита из работы, больница выбита из работы. Хотят сохранить себе зарплату, не выполняя работу за эту зарплату. Я сейчас не вмешиваюсь и наблюдаю за этой ситуацией», — сказал губернатор.

Цивилев сравнил социальные протесты с внутрисемейными конфликтами, предложив представить, что кто-то из членов одной семьи каждый день выходит во двор и жалуется на не работающий кран и не поглаженные мамой носки. «Во дворе никто не кинется помогать этой семье, все подумают, что у них с головой что-то не то», — заявил Сергей Цивилев. Он полагает, что так же думают и про Кузбасс, «что у нас с головой что-то не то», когда в регионе проходят различного рода митинги.

«Все, кто хочет провести митинг, объявить голодовку, я приглашаю, всех желающих, поработать в органах власти. Хотите изменить ситуацию — приходите, поработайте, измените», — сказал губернатор.

Как сообщает «ФедералПресс», Цивилев заявил, что «проведение митингов и забастовок недопустимо».

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Следим за руками (точнее говоря - за словами):

— Губернатор декларирует, что "в конфликт не вмешивается" — и одновременно раздает людям хлесткие оценки ("Хотят сохранить себе зарплату, не выполняя работу..."). Естественно, его подчиненным уже ясно, на чьей он стороне в трудовом споре!

— Губернатор заявляет, что "митинги недопустимы" — в то время, как это право дано людям Конституцией, и люди понимают, что публичный протест — это одна из немногих оставшихся у них возможностей защищать свои интересы!

— Губернатор кивает на какие-то там непонятные людям "рейтинги региона", которым мешают протесты - и он, по своему, прав (в рамках "вертикали власти" ему может прилететь по шапке из Кремля)... Но люди-то живут здесь и сейчас, а не ради "рейтингов" и "инвестиционного климата", им семьи кормить надо...

— Губернатор демагогически приглашает медсестер "поработать в органах власти" — при том, что все прекрасно понимают: никто никакую медсестру к рычагам власти не допустит (да ей это и не надо вовсе)...

Знаете, что получается, когда начальство ведет себя так демагогически-высокомерно? Революции. Знаем, проходили.

По инф. rosbalt.ru

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