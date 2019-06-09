Как провалить все пробы и стать знаменитой: творческая судьба Светланы Немоляевой

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Актриса Светлана Немоляева когда-то могла заменить Барбару Брыльску и сыграть главную роль в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром». Эльдар Рязанов дал ей целых 8 шансов, но всех их артистка с лёгкостью провалила.
Немоляева не справилась с волнением и показала свою худшую сторону на пробах. Эта неудача чуть не заставила актрису отказаться от своей творческой карьеры.
Сейчас 82-летнюю Светлану Немоляеву называют великой актрисой, а когда-то неудачи преследовали её одна за другой. Слава пришла к артистке в 1958 году с ролью Ольги Лариной в экранизации «Евгения Онегина». Гладкий старт не привёл ни к чему хорошему, ведь в дальнейшем актриса раз за разом проваливала все пробы.
Когда-то Немоляева даже попыталась пробиться в «Иронию судьбы», но и здесь она не спаслась от неудачи. «В этот фильм у меня было восемь проб, одна хуже другой. Но Эльдар Рязанов очень хотел меня снять в своем фильме, поэтому упорно продолжал пробовать. В итоге он мне сказал: «Света, можно сыграть хуже, но сложно», – призналась Светлана.
Эти слова больно ударили по самолюбию актрисы. Она уже была готова закончить свою кинокарьеру, да и «запасной аэродром» у неё был – в театре Маяковского Светлану всегда ждали. Однако супруг Александр Лазарев решил бороться за мечту свой жены до самого конца. Он первый узнал о том, что Светлана ещё может сняться в одном из фильмов Рязанова.
Когда Немоляева получила сценарий фильма «Служебный роман», она не смогла остановиться и читала его до самой ночи. Даже мужа своего актриса не пожалела: разбудила его и спросила, сможет ли она сыграть в лучшей советской комедии. На что Лазарев отмахнулся: «Свет, ложись уже спать».
Зато после роли Ольги Рыжовой, как говорится, актриса проснулась знаменитой. Но Светлана всё равно считает, что лучшие роли она сыграла в театре. Часто Немоляева работала вместе с супругом, а их пару всегда ставили в пример. Хотя актриса порой ревновала Лазарева - особенно сильно это проявилось по отношению к фильму «Ещё раз про любовь». Там Александр играл вместе с Татьяной Дорониной, а его законная жена просто не смогла смотреть на их поцелуи в кадре.
Долгий 51 год Светлана и Александр прожили вместе. В 2011 году Лазарев скончался, и главным утешением актрисы стал её сын - Александр Лазарев-младший. В свои 82 года Немоляева всё ещё снимается в кино и играет на сцене, пусть даже не так часто, как раньше.
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