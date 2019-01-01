Как привести себя в порядок после новогодних (и не только) праздников

Новогодние праздники, такие волшебные, веселые и долгожданные всегда накладывают негативные последствия на наш организм. Это связано с разнообразной и почти всегда не полезной пищей, алкоголем, недосыпом и усталостью. Однако реабилитироваться в перерывах между приемом гостей, посещением родственников и светских мероприятий можно посетив СПА или дома, не нанося лишнего ущерба бюджету.

Сколько нужно времени?

На полноценное восстановление организма и приведение в порядок лица и фигуры потребуется 2-3 дня, за которые вы непременно реанимируете тусклую и обезвоженную кожу, восстановите сбившийся режим дня и спросите пару лишних килограммов. Но если времени совершенно мало? Сделаем все по-быстрому!

Разгрузочный день

Выберете один день между праздниками в течение, которого вы не будете кушать ничего кроме творога, кисломолочных продуктов или яблок. Если вы не можете ограничить себя в пище по медицинским показателям, то сделайте этот день максимально пресным и немного голодным, но употребляйте то, что необходимо. Последний перекус не откладывайте на время позднее, чем 18 – 00.

Выспитесь

Сон действительно творит чудеса: он лечит, восстанавливает силы и помогает выглядеть хорошо. Время полноценного глубоко сна, в темном и заранее проветренном помещении, без вмешательства лекарств и алкоголя – это гарантия прекрасного настроения, хорошего самочувствия и выработки гормона кортизола. Он противостоит инсулину, нормализует обмен веществ, делает людей счастливыми.

Восстанавливаем «водный» баланс

Как известно вода – основа жизни. Именно поэтому диетологи рекомендуют выпивать в день около двух литров чистой воды. Если вам это сложно, то можете пойти на такую хитрость: один литр воды заменить несладким травяным чаем, отваром шиповника или неконцентрированным черным или зеленым чаем. Таким образом, вы восстановите свой водный баланс, устроите легкую детоксикацию организма.

Еще одним вариантом очищения и восстановления организма станет домашний лимонад, приготовленный из 1 литра воды, 1 лимона и 50 граммов имбиря. Все ингредиенты мелко нарезаются, смешиваются с водой и настаиваются в течение нескольких часов. Подобный микс ликвидирует отеки и вернет тонус.

Движение – жизнь

Поскольку движение - это жизнь, то в качестве прекрасного варианта восстановления формы жизненного тонуса станет зарядка. Это может быть йога или фитнес, танцы или интенсивная уборка квартиры, прогулка на лыжах или посещение бассейна (а лучше сауны или бани вместе с бассейном).

Если вам все это сложно или недоступно, то можете заменить физические нагрузки следующим упреждением: в течение дня несколько раз вставайте на десять минут с кровати или из-за стола, и выполняете доступный вам комплекс упражнения для спины, шеи, поясницы.

Лицо, волосы, глаза

Во всей праздничной суете не забываем элементарный уход за кожей, веками и волосами. Можно использовать подходящую именно вам косметику, средства экстренного реагирования или натуральные продукты. Великолепны маски из чистого винограда из мякоти банана, чайной ложки сметаны и столовой ложки овсянки. В обоих случаях ингредиенты смешиваются в блендере, выдерживаются на коже 10-15 минут и смываются тёплой водой.

Для обладательниц жирной кожи палочкой - выручалочкой станет маска из белка, пары капель любимого аромамасла и кожуры апельсина, натертой на мелкой терке.

Убрать отеки под глазами после вкусной, веселой и хмельной новогодней ночи помогут пакетики от зеленого чая или массаж, выполненный кубиками льда.

Поскольку время праздников – это настоящее испытание для волос, то вернуть им блеск и красоту также помогут маски – косметические или самодельные. Попробуйте смешать 2 ст. л. меда, растопленного на водяной бане, соедините получившуюся смесь со столовой ложкой репейного масла. Затем нанесите маску на вымытые волосы и выдержите 20 минут под тепловым колпаком из полотенца и полиэтилена.

Воспользуйтесь этими простыми советами, и вы сможете быстро привести себя в порядок между новогодними праздниками и покорить всех своим внешним видом, отправляясь в гости, или на культурное мероприятие.

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