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Как повысятся активы TKEY DMCC после проведения IPEO
ИА БайкалИнформ   
12 Апреля 2019 г.
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Пресс-служба компании Tkeycoin сообщила о запуске IPEO (Initial pre-exchange offer). В рамках премиальной бонусной программы инвесторы могут получить 2-20% дополнительных активов свыше суммы платежа в зависимости от объема вложений в активы перспективного блокчейн-проекта. По мнению ведущих финансовых аналитиков, IPEO Tkeycoin по силам стать одним из основных предложений текущего года. По итогам этого периода оценка компании может составить 105 миллиардов USD. В период 8-30 апреля планируется реализовать 10 миллионов активов по цене в 1 USD. По завершении IPEO Tkeycoin осуществит официальный листинг на крупной криптовалютной бирже Восточной Европы — EXMO.

Как повысятся активы TKEY DMCC после проведения IPEO

Хорошая репутация и надежность активов Tkeycoin могут привести к тому, что IPEO превзойдет ожидания заинтересованных лиц. Этому способствует и относительное затишье на криптовалютных биржах. По мнению специалистов криптовалютного рынка, вероятность того, что цена активов компании в ближайшей перспективе вырастет не в разы, а более чем в десять раз, составляет 75-80%.

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