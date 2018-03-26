Как получить прибавку к пенсии за детей, разъяснили в Совете Федерации

О прибавке к пенсии за детей, её размере и особенностях начисления рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) записал детали.

«Требуйте перерасчёта пенсии за детей, вам положена надбавка 3000 рублей!». Подобные сообщения в десятках вариациях бродят в социальных сетях, но в них лишь доля правды: первое – надбавка, действительно, есть, второе – надбавка положена не всем пенсионерам, третье – размер надбавки не такой фееричный, как сообщается в соцсетях, а гораздо скромнее. Сенатор Елена Бибикова объяснила в пресс-центре «Парламентской газеты», какие на самом деле бывают надбавки к пенсии за детей.

Доплата к пенсии за детей положена не всем пенсионерам. Фото из архива журнала «Огонек», 1950-е годы

Прибавка к фиксированной выплате пенсии

Страховая пенсия по старости, которую сегодня получают более 40 млн россиян, состоит из двух частей: фиксированной выплаты и денежного эквивалента суммы пенсионных баллов. Прибавка к пенсии за детей возможна как за счёт увеличения фиксированной выплаты, так и за счёт доначисления пенсионных баллов.

Право на прибавку к ежемесячной фиксированной выплате имеют пенсионеры, являющиеся родителями не достигших совершеннолетия детей. Размер прибавки составляет 1/3 от размера фиксированной выплаты на каждого ребёнка (но не более трёх детей).

Размер фиксированной выплаты пенсии в 2018 году – 4982 рубля, третья часть от этой суммы – 1660 рублей. Это значит, что ваша фиксированная выплата к пенсии составит 6642 рубля (основная выплата 4982, плюс надбавка в 1660).

Если у родителей-пенсионеров на иждивении находятся двое или трое несовершеннолетних детей, то надбавка в 1660 рублей удваивается (3320 рублей) или утраивается (4980 рублей). Такая надбавка к фиксированной выплате к пенсии перестаёт выплачиваться родителям-пенсионерам при достижении детьми возраста 18 лет.

Что касается прибавки к пенсии в рамках перерасчёта пенсионных баллов, то здесь всё не так однозначно, как в случае с прибавкой к фиксированной выплате.

Прибавка к пенсии за детей в результате перерасчёта баллов

С 1 января 2015 года пенсии начисляются по новой формуле с применением, так называемых, пенсионных баллов. Баллы формируются из страховых отчислений в ПФР с официальной зарплаты: чем больше ваша зарплата, тем больше вы получаете баллов. Если вы не работаете, то и баллы вам не начисляются.

Однако законодатель установил особые нестраховые периоды, за которые пенсионные баллы начисляются, даже когда человек не работает. К одному из таких периодов относится декретный отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет: за один год ухода за первым ребёнком начисляется 1,8 балла, за вторым ребёнком – 3,6 баллов, за третьим (четвёртым) ребёнком – 5,4 балла.

Елена Бибикова рассказала, кто получает наибольшую выгоду от обращения в ПФР за перерасчётом пенсии – это многодетные мамы, у которых была маленькая зарплата.

Чтобы заработать один пенсионный балл, нужно на протяжении года получать зарплату в один МРОТ. Если зарплата была равна двум МРОТ, тогда за год начисляется два балла, если трём МРОТ – три балла и так далее.

Если ваша зарплата была на уровне одного МРОТ, то перерасчёт пенсии с учётом нестрахового (декретного) периода вам выгоден. Один год работы с зарплатой в один МРОТ даёт всего 1 балл, а один год ухода за ребёнком – 1,8 балла, один год по уходу за вторым ребёнком – 3,6 балла, за третьим (четвёртым) – 5,4 балла.

В этом случае есть смысл пересчитать пенсию – «обменять» страховые периоды (периоды работы) на нестраховые периоды (периоды декретного отпуска).

Размер прибавки к пенсии за детей

Прибавка к пенсии в результате перерасчёта за нестраховые периоды может быть самая разная – её размер напрямую зависит от заработной платы конкретного человека. Причём, чем меньше была зарплата в своё время, тем больше положена прибавка к пенсии сейчас! Такая парадоксальная ситуация.

Но ни о каких тысячах рублей речи не идёт. По словам Елены Бибиковой, примерный размер надбавки в результате перерасчёта пенсии матери троих детей – 600 рублей, есть прибавки и в 40 рублей. Всё очень индивидуально.

Хотя, если женщина всю жизнь проработала техничкой в школе, то есть, получала минимальную зарплату, но при этом, является многодетной матерью, тогда прибавка к её пенсии будет больше, чем 600 рублей.

Сенатор отмечает, что обращаться за перерасчётом пенсии нужно только тем пенсионерам, кто ушёл на заслуженный отдых до 1 января 2015 года. Если пенсия была назначена после января 2015 года, то все нестраховые случаи (в том числе декретный отпуск) при расчёте пенсии уже учтены.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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