Как Наталья Крачковская «заряжала всех жизнелюбием»: история жизни и любви знаменитой актрисы

Комедии Леонида Гайдая подарили Наталье Крачковской всесоюзную славу. Актриса умела легко пошутить над собой, не стесняясь собственного лишнего веса, украшая своей жизнерадостной улыбкой и без того отличные фильмы.

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Однако порой за показной радостью артистки скрывались непростые жизненные проблемы.



Отец Натальи Крачковской умер после окончания войны, так что с самого раннего возраста о будущей артистке и её сестре заботилась одна мать. К слову, она тоже когда-то была актрисой, но этот факт Наталье на пользу не пошёл. Строгая мама Мария Фонина, несмотря на желание собственной дочери, запретила той даже пробовать себя в творческой профессии.



Наталья поначалу послушалась свою мать и подала документы в историко-архивный институт, но попутно решила поучаствовать в конкурсе ВГИКа – может, повезёт?



Повезло — не то слово! Приёмная комиссия была так впечатлена коротким выступлением девушки, что её сразу же взяли на обучение. К сожалению, вскоре Наталья попала в автомобильную аварию, которая на время лишила студентку зрения. Теперь уже врачи строго-настрого запретили ей идти в творческую профессию… но и здесь бойкая молодая девушка ослушалась всех запретов.



Сразу после того, как к ней возвратилось зрение, Наталья бросила учёбу и начала сниматься в кино. Поначалу она играла простенькие роли в массовке, а уже в середине 60-х годов ей удалось пробиться в комедию «Женитьба Бальзаминова».



О следующем сюрпризе для артистки знают многие – Наталья снялась в легендарном произведении Гайдая «12 стульев», исполнив роль неповторимой Мадам Грицацуевой, которая и сделала актрису знаменитой. «Мадам Грицацуева — это я, – признавалась однажды актриса. – Я бываю такой же доверчивой, влюбленной, несчастной, брошенной и дурой».



Уже в тот момент Наталья понимала, что её лишний вес – самое настоящее преимущество перед более стройными актрисами. Девушка явно выделялась среди многих других коллег, нередко на все сто процентов попадая в заданный образ.



Немало тому способствовал сам Леонид Гайдай, из-за которого актриса поначалу сильно волновалась. Однако в другой раз, когда Наталья встретилась с именитым режиссёром на проекте «Иван Васильевич меняет профессию», эта тревога ушла в прошлое. Любопытно, что к тому моменту актриса похудела из-за болезни, на что Гайдай посоветовал ей подсесть «на диету из пончиков» - всё-таки ему для роли требовалась полная женщина.



Наталья играла во многих проектах Леонида Гайдая, чаще всего – в комедийных произведениях. Порой ей удавалось включить в свой репертуар мелодрамы вроде «Будьте моим мужем» или даже военный фильм – «Предвещает победу».



В 90-е годы актриса стала героиней новых юмористических фильмов, но в последние годы жизни Наталья Леонидовна перестала сниматься в кино. Актрису никто не приглашал, да и тяги к современному кинематографу у неё совсем не было.



Крачковская смогла найти своё счастье не только на съёмочной площадке, но и в личной жизни. Своих габаритов она не стеснялась, а мужчины вниманием Наталью никогда не обделяли.



В начале 60-х годов она познакомилась со звукооператором «Мосфильма» Владимиром Крачковским. Любовь быстро переросла в официальные отношения, пусть даже в семье Владимира его выбор одобрили не сразу. Довольно быстро у пары появился сын Василий, который помог примирить родственников.



При этом своего мужа Наталья любила до самого конца, ведь он отличался редкой мудростью и рассудительностью. Владимир на публике появлялся редко, но ему часто приходилось отпускать свою жену на различные встречи. Но он никогда не сомневался в верности и честности своей супруги.



- Даже на поздние банкеты меня отпускал со словами: «Тебя же потом на машине привезут домой». Он был старше на 15 лет, все понимал и оставался мудрым и интеллигентным человеком. Я любила его до самой его смерти в 88-м, да и сейчас люблю, — рассказывала Наталья.



Уход супруга из жизни не сломил любящую жену, но уже к 2000-м годам её стали одолевать тяжёлые болезни. Из-за приёма тайских таблеток у Натальи случился гормональный сбой, который привёл к серьёзному и крайне нежелательному набору веса. К тому же актриса пережила инфаркт из-за постоянного стресса, так что к списку проблем добавились болезни сердца.



– Когда болячки стали меня долбить, я сказала себе: «Наташа, если хочешь жить, надо немножко похудеть». И я со 150 дошла до 120. Я же не думала, что сердце давно пора чинить. Но после инфаркта, после инсульта мне легче, тем более, я не могу без работы, нельзя болеть, – говорила потом актриса.



Болезни не прошли бесследно, так что скоро актрисе пришлось передвигаться с помощью трости. К тому же из-за двух сердечных приступов Наталье Леонидовне поставили кардиостимулятор. Артистке уже хотелось забыть о проблемах, но те не оставили её в покое. В 2015-м году она оказалась в реанимации с отёком лёгких, провела в больнице почти год, но всё же смогла выздороветь.



Но это не могло длиться вечно. Наталья Крачковская ушла из жизни буквально за несколько дней. Сначала, 28 февраля, она пережила очередной инфаркт. Её отправили в больницу, где женщина всё ещё верила в своё выздоровление. Даже хотела отправиться на лечение в Китай и напоследок успела сказать своим близким: «Увидимся»…



К сожалению, сердце 77-летней Натальи остановилось 3 марта 2016 года. Впрочем, эта история не о грустном – за свою долгую жизнь актриса успела сделать очень много в творческом плане. И напоследок мы вспомним слова сына Натальи, которому удалось многое сказать о своей близкой родственнице всего в одной фразе: «Мама была очень жизнерадостный человек. Заряжала всех жизнелюбием».

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