Как любовь победила время: для настоящих чувств даже 60 лет расставания не стали помехой

Испытание временем для любви – популярная тема, разыгранная в тысячах литературных и кинематографических произведений. При этом даже сама жизнь порой не стесняется подкинуть молодым парам длительное расставание, которое зачастую становится настоящей проверкой чувств. Но необыкновенно сложно будет найти пример разлуки, растянувшейся больше чем на полвека! А вот у 84-летнего Рона Оуэна и 79-летней Рут Холт всё так и получилось: расставшись однажды в молодости, они вновь нашли друг друга лишь спустя 60 долгих лет.

И началась эта история в 50-х годах прошлого века. Коллеги по работе, 19-летняя Холт и 23-летний Оуэн, спустя какое-то время после знакомства стали ходить на свидания. Они влюбились друг в друга, так что Рон, недолго думая, сделал девушке предложение в кондитерской. Но судьба в тот момент решила распорядиться иначе: Рону выпала возможность попробовать себя в певческой карьере, из-за чего ему было необходимо переехать в Лондон. Рут из-за семейных обстоятельств не смогла поддержать решение своего возлюбленного. Небольшой разлад привел к ссоре, а ссора – к расставанию.

Время шло, Рут вышла замуж и уехала в Саудовскую Аравию, после чего в Индию. Лишь в 1983 году она вернулась в Великобританию, где и развелась со своим мужем: ей надоели вечные переезды и глупые выходки своего избранника. Рон за это время так и не успел пожениться.

К пенсии оба вернулись на родину, где их поджидал очередной, на этот раз более приятный, сюрприз от судьбы: по чистой случайности они поселились в одном пансионате. Рон переехал туда за несколько лет до Рут, и всё это время подрабатывал певцом в местном клубе. И вот однажды вечером они встретились. Рут узнала своего старого возлюбленного, которого так и не смогла забыть.

«Было такое странное чувство. Вроде бы и столько времени прошло, а будто и не было этих 60 лет! Он запел, и я заплакала!» - открылась Рут. Для Рона эта встреча стала не менее внезапной, он совсем не ожидал, что когда-нибудь увидит свою бывшую любовь. Но пожилой мужчина не растерялся и пригласил её на свидание в кондитерскую, как и много лет назад.

Совсем скоро пара поселилась в одном доме. Спустя ещё 4 года, Рон повторил свой поступок молодости: он сделал Рут предложение. Сейчас пожилые возлюбленные, пережившие, возможно, самое длительное расставание в истории, без тени сомнения признаются, что помнили друг друга все эти долгие 60 лет.

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