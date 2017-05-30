Как формируется пенсия: выбираем варианты

Россияне могут сами выбрать вариант пенсионного обеспечения, который повлияет на размер пенсии. Об этих вариантах – их немного, но они есть – в статье сайта «Мои года» (moi-goda.ru).

Как формируется пенсия

Над вариантами формирования своей пенсии надо хорошенько подумать



Существует два вида пенсий: страховая и накопительная. Обе формируются на основе страховых взносов, которые работодатель ежемесячно платит за каждого своего сотрудника в Пенсионный фонд России (ПФР). Размер этих взносов составляет 22% от заработной платы.

Если вы решили ограничиться лишь страховой пенсией, то все эти деньги направляются в ПФР, где они «превращаются» в специальные баллы. Их стоимость устанавливается государством и каждый год увеличивается на определённую сумму.

Обращаем внимание читателей сайта «Мои года» на исключительную роль пенсионных баллов в формировании пенсии. Даже если вы достигли пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 для женщин) и у вас есть необходимый пенсионных стаж (хоть 50 лет!), но не хватает пенсионных баллов – в назначении страховой (трудовой) пенсии вам будет отказано. Почему? Узнайте в статье «Достижение пенсионного возраста в России больше не гарантирует назначение пенсии».

Пенсионный фонд России прокручивает средства своих подопечных на финансовых рынках – как правило, непосредственно этой деятельностью занимается государственная управляющая компания, которой сегодня является Внешэкономбанк.

Те же, кто не очень доверял умению государственных управленцев обеспечить достойную прибыль, выбрали смешанную схему: страховая пенсия плюс накопительная. При этом отчисления в размере 22% от зарплаты делятся на две части: на страховую пенсию и накопительную – в тот негосударственный фонд, который выбрал будущий пенсионер.

Если же он оказался «молчуном» (так на профессиональном жаргоне называются те, кто так и не сделал своего выбора), то все его отчисления в ПФР направляются на формирование страховой пенсии. Кстати, эти люди могут дальше не читать: изменить что-либо в данной ситуации они уже не смогут.

Исключение здесь составляют только граждане, родившиеся в 1967-м и позже, страховые взносы за которых начали уплачивать лишь с начала 2014 года. Они по-прежнему могут выбирать свою пенсионную схему, и это право у них сохраняется в течение пяти лет с момента начисления первого взноса в ПФР. Если же по истечении этой пятилетки человеку ещё нет 23 лет – он может продолжать свои размышления до конца того календарного года, когда достигнет данной возрастной планки.

Аргументом в пользу страховой пенсии является её ежегодная индексация – в отличие от неё средства накопительной пенсии не индексируются. Впрочем, доходность накопительной пенсии может оказаться заметно выше, ведь эти деньги тоже «крутятся» на финансовых рынках и приносят прибыль, причём немалую – подробнее об этом читайте в статье «Негосударственные пенсионные фонды скопили триллионы».

Ещё один важный момент касается пенсионных баллов, о которых мы писали выше. Если вы выбрали вариант «только страховая пенсия», ежегодное количество баллов может достигать максимального значения – 10. При выборе же смешанного варианта максимумом будет 6,25 баллов.

Варианты пенсионного обеспечения: выбрали? Можно передумать

Впрочем, смешанный вариант – это не пожизненно. Вы в любой момент можете отказаться от формирования накопительной пенсии (кстати, и это решение тоже не является окончательным – до конца данного года вы вправе передумать и снова вернуться к смешанному варианту).

Заявление об этом можно подать в любую клиентскую службу территориального органа ПФР как лично или через своего представителя, так и по почте. Кроме того, заявление можно подать прямо из дома, воспользовавшись услугами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России – о том, как в нём зарегистрироваться, и чем он полезен, читайте в материале «Рекорды Личного кабинета Пенсионного фонда достойны Книги рекордов Гиннеса».

Если вы решите отказаться от смешанного варианта, то деньги, накопленные к этому моменту в негосударственном пенсионном фонде, никуда не потеряются. Они продолжат «крутиться» на финансовых рынках и приносить прибыль, а когда вы выйдете на заслуженный отдых – обязательно получите всю накопленную сумму. Вы в любой момент можете сменить своего страховщика, передав эти средства в другой негосударственный фонд.

Для такой смены также необходимо подать соответствующее заявление в ПФР. После этого следует переход вашей накопительной пенсии в управление другого страховщика. Это произойдет либо через год (досрочный переход), либо через пять лет (обычный переход).

При этом нужно иметь в виду, что более оперативный вариант с досрочным переходом может оказаться менее выгодным, поскольку в этом случае убытки – если они, конечно же имеются! – не подлежат гарантированному восполнению. Также спешка вполне может привести к потере инвестиционного дохода.

Ещё необходимо добавить, что накопления, созданные при помощи программы государственного софинансирования пенсий, входят в «общий зачёт» в системе обязательного пенсионного страхования. То же самое относится и к материнскому капиталу, если вы решили направить его на формирование накопительной пенсии. Даже при отказе от смешанного варианта вы сможете и впредь участвовать в этой программе: делать добровольные взносы, получать софинансирование от государства и инвестиционный доход.

Обладатели сертификатов на материнский капитал тоже могут выбрать «чисто страховой» вариант без формирования накопительной пенсии – но при этом они также имеют право направить все средства маткапитала или какую-то их часть на формирование пенсионных накоплений.

Контроль за формированием пенсии вы можете осуществлять на интернет-портале государственных услуг www.gosuslugi.ru или в вашем личном кабинете на сайте ПФР. Здесь посмотреть варианты пенсионного обеспечения, проверить, каких результатов на данный момент добился страховщик, который распоряжается вашими пенсионными накоплениями.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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