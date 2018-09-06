Joom запустил два рекламных видеоролика на федеральных ТВ-каналах

Два новых рекламных ролика с 1 сентября запустил на ведущих федеральных каналах популярный международный маркетплейс Joom. Тем самым компания продолжает стратегию борьбы с вредной привычкой потребителей совершать бессмысленные дорогие покупки в магазинах.

В настоящее время Joom стремится выполнить амбициозную, но интересную задачу – противостоять покупкам как в интернет-магазинах своих конкурентов, так и в офлайне. С 2016 года, когда была запущена первая версия приложения Joom, аудитория маркетплейса по всему миру расширилась до 70 млн. Ежедневно сервисом пользуется примерно 3,3 посетителей, которым открыт доступ к более чем миллиону наименований, и ассортимент постоянно увеличивается. Привлечение $20 млн инвестиций позволило компании открыть зарубежные филиалы в США, Латвии и Гонконге.

Рекламная кампания Joom ( https://youtu.be/QE6DAf5aMGQ ) уже доказала свою эффективность, о чем свидетельствует лавинообразный рост скачиваний мобильного приложения. Как отметил Максим Михайлов, директор по маркетингу Joom, специалистам удалось позиционировать интернет-магазин как современное, модное и желанное место для покупок, где можно существенно экономить – разница в цене на Joom и в офлайне может быть многократной. Этому предшествовала большая работа с продуктом и высокие требования к рекламной коммуникации.

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