Известные песни на стихи Есенина исполнят музыканты в рамках проекта «ЕсенинJazz»

В ЦВЗ «Манеж» 28 мая состоится уникальный концерт «ЕсенинJazz». Международный музыкальный проект представляет в выставочном зале столицы Московский государственный музей Сергея Есенина. Это мероприятие пройдет в рамках XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей 2017», одного из главных музейных событий года. Среди участников проекта – известные российские и зарубежные джазовые музыканты, в числе которых джазовая группа Feelin's и популярный джазовый солист из Италии Борис Саволделли.

В исполнении джазменов впервые в истории прозвучат любимые многими песни на стихи Сергея Есенина в уникальных авторских аранжировках. Есенинская лирика в единении с мировыми джазовыми хитами поразит поклонников творчества поэта и любителей джазовой музыки.

Посетители «Манежа» в этот день смогут побывать и в специальной лайндж-зоне, оформленной в стиле музыкально-художественной инсталляции ЕсенинJazz, устроенной Музеем Есенина. Здесь в уединении можно будет в наушниках послушать завораживающие джазовые мелодии на стихи русского поэта.

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