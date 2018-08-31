Известная писательница и философ рассказала, почему важно уметь выделять «тематическое звено»

Как течение времени даже внутри человеческого мозга может влиять на жизнь человека и его способность принимать решения? Как неумение отсеивать ненужную и даже порой вредную информацию может мешать мыслить разумно и управлять собственной жизнью? Как правильно передавать и получать знания? На эти и многие другие вопросы накануне Дня знаний ответила журналистам «Литературной газеты» учёный-астроном, философ и член Союза писателей России Евдокия Дмитриевна Лучезарнова, известная своими трудами по инновационному методу работы со временем.

Во время интервью писательница объяснила, почему так важно уметь тщательно выбирать нужную и полезную для мозга информацию среди бесполезной, а порой даже вредной и отравляющей. По словам Евдокии Дмитриевны, мозг, неспособный извлекать «тематическое зерно», постепенно будет отравлен настолько, что утратит способность к передаче знаний и не сможет управлять своей жизнью.

Лучезарнова считает, что основа развития человека заключается в систематизированной передаче имеющихся знаний и получении новых, где важную роль играет востребованность информации. «...чтобы мозг чувствовал себя комфортно и постоянно развивался, каждому из нас необходимо рядом иметь тех, кто знает меньше нас – для того, чтобы мозг мог вовремя опустошаться (без этого невозможен приём новых знаний), и тех, кто знает больше нас – чтобы у мозга была возможность заполниться новым знанием», - говорит она.

При этом, главным источником информации, по мнению Лучезарновой, является первоисточник: «Необходимо учиться брать информацию чистую, из первоисточника, а не ту разжиженную, которая прошла преломление через очень многих людей».

Все основы работы с информацией и процесс накопления и передачи знаний писательница изложила в ритме «Хранитель знания», которым поделилась с собеседниками.

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