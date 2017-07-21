Из-за негосударственных пенсионных фондов Россия попала в пятёрку худших стран мира для пенсионеров

Так считают в Госдуме, где признали, что Россия находится в пятёрке худших стран мира для пенсионеров и назвали причиной попадания в «позорный рейтинг» негосударственные пенсионные фонды.

Составители Глобального пенсионного индекса включили Россию в пятёрку худших стран для жизни пенсионеров. Оказывается, что даже в Мексике пенсионеры живут лучше, чем у нас.

Россия оказалась в рейтинге худших стран для пенсионеров

Всего были исследованы 43 страны. Россия заняла 40-е место по такому критерию как «финансы для комфортной жизни на пенсии». А в первую пятёрку стран, где пенсионерам живётся лучше всех в мире, попали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) подтвердил выводы рейтинга о положении пенсионеров в России, и назвал ряд проблем пенсионной системы страны, сообщают «Новости Mail.Ru».

«Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год», – сказал Нилов «Интерфаксу».

«Вчера голосами «Единой России» был принят законопроект в первом чтении, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, а россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой, или из Пенсионного фонда в негосударствнный пенсионный фонд», – добавил Нилов.

По его словам, эти фонды пользуются юридической неосведомленностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются.

«Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге», – считает депутат.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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