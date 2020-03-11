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Иван Охлобыстин заступился за современную молодёжь
Анастасия ШИЛОВА   
11 Марта 2020 г.
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В недавнем интервью известный актёр и священник Иван Охлобыстин высказал своё мнение о нынешней молодёжи. Он считает, что различий между его поколением и тем, кому сейчас 15-16 лет, не так уж и много. При этом многие пожилые люди настроены скептически по отношению к молодым и всё время их критикуют, сравнивая с тем, что было в их молодости.

Иван Охлобыстин заступился за современную молодёжь


По словам Охлобыстина, самым главным отличием является изменение границы возрастов. Это связано с улучшениями условий жизни и развитием медицины: «Люди стали жить дольше, двигаться больше».

Что касается жизненных ценностей, то они те же, что и 50 лет назад, меняется только форма, в которой они представлены. Например, благодаря современным технологиям, полностью изменилось общение между людьми, и в этом тоже есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, человек может всегда быть на связи со своими родственниками и друзьями, независимо от того, в какой точке планеты он находится - и это хорошо. С другой стороны, из-за погружённости в гаджеты, резко сократилось «живое» общение между людьми, которые живут рядом. Поэтому нужно ценить общение во всех видах, считает актёр.

Также Охлобыстин признался, что всегда помнил - жизнь коротка, и её, в первую очередь, нужно тратить на созидание и на самообразование. Конечно, в молодости мало кто об этом задумывается и часто ищет «лёгких путей». В юности актёра тоже были и танцы, и дикие приключения. Однако, время всё расставляет на свои места, и тогда сразу становится видно, что в жизни главное.

Сейчас Иван находит время и для своей большой семьи, и для работы в кино и театре. В 2014 году он стал креативным директором производителя одежды «Baon», к тому же добавились съёмки телешоу «Охлобыстины», поэтому скучать и ностальгировать по прошлому актёру сейчас точно некогда.

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