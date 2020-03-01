Иван Охлобыстин поделился своими методами «релаксации»

Популярный российский актёр Иван Охлобыстин в недавнем интервью признался, что никогда не умел по-настоящему отдыхать. По его словам, всему виной непоседливый характер: «Я даже на пляже позагорать нормально не могу, всё время думаю о работе и домашних делах».

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Полностью расслабиться у актёра получается только во время занятий в спортзале, и когда он молится. Занятия на тренажёрах позволяют так загрузить свой организм, что не остаётся даже мыслей о чём-нибудь ещё.

Если в спортзал попасть не удаётся, то Охлобыстин занимается норвежской ходьбой. За каждую тренировку он проходит около 20 км или ездит на велосипеде не менее 40 км. Кроме того, у актёра был период, когда он активно занимался восточными единоборствами, такими как айкидо и каратэ. Сейчас для поддержания формы Иван занимается гимнастикой тайцзи. Как он отметил, это позволяет ему сохранять хорошую гибкость даже в 53 года.

Но самым главным средством для восстановления сил актёр считает молитву. Он уверен, что современные люди недооценивают силу молитвы. Многие воспринимают её как тяжёлую обязанность или даже повинность. Также он советует не относиться к этому священному действию механически, считая, что молитву «можно прочитать и забыть». Охлобыстин уверен, что при правильном подходе молитва может заметно улучшить жизнь любого человека - как в повседневной жизни, так и в работе.

Сам же актёр продолжает активно сниматься в кино, играть в театре, принимает участие в реалити-шоу «Охлобыстины», в котором можно увидеть всех членов семьи, решающих бытовые вопросы. Вдобавок ко всему, он занимает должность креативного директора компании «Евросеть», которая специализируется на сотовой связи. И очевидно, что при такой занятости Иван Иванович точно умеет эффективно отдыхать – чтобы были силы для продолжения работы.

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