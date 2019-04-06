Иван Добронравов опроверг слухи о госпитализации отца

В последнее время в интернете то и дело появлялась информация о госпитализации известного актёра Фёдора Добронравова. У него, якобы, был приступ, из-за которого пришлось долго лечится в больнице и пропустить несколько спектаклей. Однако во всей этой информации была масса противоречий.





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Это заставляло поклонников волноваться о здоровье своего любимца, даже несмотря на то, что Фёдор Викторович сам опроверг слухи о своей госпитализации. 57-летний актёр успокоил поклонников, заявив, что у него действительно были проблемы со здоровьем, но год назад, и сейчас с ним всё в порядке. Иногда актёр проходит плановые осмотры врачей, чтобы не допустить рецидива. Именно для профосмотра ему пришлось пропустить несколько выступлений, поэтому и начали появляться различные слухи. Но несмотря на это, поклонники засомневались в словах Федора Викторовича, посчитав что он специально умалчивает о своём здоровье.



На днях же сын Добронравова расставил все точки над “и”, поведав о реальной семейной обстановке. Иван рассказал, что отец не был в больнице, а отдыхал на даче - как только у него появляется свободное время, он всегда старается провести его с родными. Добронравов-младший часто наведывается к родителям, но актёрскую семью сложно собрать вместе из-за плотных графиков работы. В начале апреля состоялась премьера фильма “Вокально-криминальный ансамбль”, где Иван Добронравов сыграл барабанщика.

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