История успеха и краха жадного кладоискателя Томми Томпсона

История инженера Томми Томпсона может запросто стать сюжетом для какого-нибудь приключенческого фильма. Тридцать лет назад мужчина после долгой и кропотливой работы нашёл легендарное судно с тоннами золота на дне океана. Он очень хотел разбогатеть, но в итоге получил лишь годы судебных тяжб, а потом и вовсе оказался за решёткой из-за собственной жадности.

Знаменитый пароход «Центральная Америка» 3 сентября 1857 года вышел из панамского порта Колон и направился в Нью-Йорк. Сам по себе пароход не отличался чем-то необычным, если бы не золотая лихорадка, которая в те времена захватила мозги американцев. Буквально каждый пассажир судна вёз с собой чемоданы с настоящими слитками золота, а багаж старателей вообще исчислялся тоннами жёлтого металла. Не меньше золота, предназначавшегося для банков Нью-Йорка, оказалось в трюмах корабля.

К сожалению для шести сотен пассажиров, «Центральной Америке» не суждено было доплыть до места назначения. Во время пути разразился шторм, из-за чего через протечки в корпусе в трюм хлынула вода. Она добралась до машинного отделения и попала в топки паровых котлов – после этого пароход был обречён.

Двигатель перестал работать, насосы остановились, и корабль стал стремительно набирать воду. Все мужчины на корабле долгие 30 часов пытались избавиться от прибывающей воды, но всё тщетно. В результате часть пассажиров парохода забрало судно «Марина», а уже спустя несколько часов после крушения оставшихся выживших забрал парусник «Эллен». Большая часть из 600 пассажиров парохода погибли, а золото так и осталось лежать на дне океана.

Но оно не могло оставить в покое искателей сокровищ. Одним из таких был морской инженер Томми Томпсон, который в конце 1970-х годов активно консультировал других искателей. Только вот почти все они были очень непрофессиональны в своих поисках, что огорчало умного и дотошного Томпсона.

Тогда он решил действовать сам и углубился в поиски легендарной «Центральной Америки». О месте гибели корабля никто не знал, но это лишь избавляло Томпсона от конкурентов. Умный инженер взял в помощники геолога Боба Эванса, и они вместе потратили долгие четыре года на копания в архивах.

Для начала им пришлось перебрать сотни документов, бумажных вырезок и других важных фактов, с помощью которых они сантиметр за сантиметром составляли точную математическую модель путешествия «золотого парохода» из прошлого.

Такая дотошность помогла Томпсону найти инвесторов, без которых не получилось бы организовать крупную операцию по вызволению золотых запасов из-под толщ воды. В экспедицию вложился 161 человек на общую сумму в 12,7 млн долларов. В результате инвесторы должны были получить две трети найденного золота, а Томсон и его команда поделили бы оставшуюся часть.

Операция началась летом 1986 года. Поначалу даже погода и постоянно барахлящие приборы были против искателей сокровищ, но математическая модель Томпсона спасла всех. «Центральную Америку» обнаружили там, где инженер и предполагал её увидеть: в 300 километрах от Южной Каролины на глубине 2,2 тысячи метров.

Томпсон вернулся из разведывательного путешествия с хорошими новостями и сразу же приступил к постройке робота, который мог бы поднять золотые запасы на поверхность. С этой частью плана проблем не возникло, и уже в следующем мае машина показала, что она может успешно справляться с поставленной задачей.

В 1988 году робот Томпсона изучил всего 5% обломков корабля, но уже поднял на поверхность две тонны золота! Их стоимость была просто заоблачной: не меньше 76 млн долларов. Если учитывать историческую ценность клада, то стоимость золота могла взлететь до невиданных высот.

Томпсон уже был готов праздновать успех, как вдруг в деле объявились хитрые страховщики. Оказывается, что часть груза «Центральной Америки» ещё в давние времена была застрахована в Лондоне и Нью-Йорке. А это значит, что после крушения корабля и возмещения ущерба пострадавшим именно страховые компании стали собственниками потерянных ценностей.

Они пытались заняться поисками утерянных богатств ещё в XIX веке, но тогда это было просто невозможно из-за несовершенных технологий. А теперь даже искать не надо, ведь Томпсон всё сделал за «наследников» страховых компаний прошлого!

В результате права на добычу инженера заявили 39 страховых фирм, а тяжба по этому вопросу продлилась долгие 10 лет, в течение которых Томпсон не мог продать поднятое золото или даже продолжить свои поиски. Под конец разбирательств Томпсону и его инвесторам всё-таки повезло, ведь страховщикам досталось лишь 8% от всех сокровищ.

В 2000 году Томпсон наконец-то достал из трюмов «Центральной Америки» всё золото: 532 слитка и тысячи монет общей стоимостью в 50 млн долларов. Теперь трудолюбивый инженер наконец-то сможет жить спокойно, подумаете вы. Но, к его собственному сожалению, Томпсона сгубила обычная жадность.

Ни инвесторам, ни команде инженера не досталось ни цента. Томпсон прибрал к рукам всё золото, уехал во Флориду и залёг на дно. Стоит отметить, скрываться он умел очень и очень хорошо, так что долгое время искателя сокровищ не могли обнаружить даже спецслужбы.

Целых шесть лет Томпсон жил в огромном особняке в городе Виро-Бич, а расплачивался он за такую роскошь стодолларовыми купюрами, чтобы было сложнее отследить. В 2012 году суд всё-таки решил арестовать Томпсона, но его уже было не найти. Инженер уехал со своей ассистенткой и любовницей Элисон Антекейер, оставив в особняке 12 одноразовых мобильников, выписку из банка с миллионом долларов на счету, книгу «Как быть невидимым» и груды хлама из судебных и банковских документов.

После своего побега Томпсон стал скрываться ещё тщательнее. Вместе с любовницей он снимал небольшой гостиничный номер в городе Бока-Ратон. На улице преступник почти не показывался, передвигался везде пешком, а в редких поездках умело избавлялся от любого хвоста.

Ловили его долго, но всё-таки успешно. В начале 2015 года Томпсона арестовали. В его доме обнаружили ещё 420 тысяч долларов и документы, из которых стало ясно, что инженер хотел бежать со своей любовницей из страны.

Лишь в апреле 2019 года участники экспедиции и инвесторы получили остатки своих денег. А вот Томпсону придётся объяснить, где он спрятал ещё 500 золотых монет, которые оцениваются в два миллиона долларов. Сам он говорит, что отдал чемоданы с золотом для перевозки за границу какому-то незнакомцу, а сейчас о судьбе денег Томпсон якобы ничего не знает.

Но суд в эту историю не верит, так что выпустят Томпсона только в случае его признания. А ведь он вполне мог жить спокойно с большими деньгами в кармане, если бы не стал поддаваться на провокацию собственной жадности!

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Чувства нередко берут верх над такими вот искателями сокровищ и обычными людьми, ведь ценности древности порой имеют огромную стоимость, которой очень сложно сопротивляться. Так, недавно мужчина в Ленобласти отобрал дорогостоящую монету у своей знакомой. Монета, к слову, оценивается в 250-600 тыс. рублей.

Интересно, проявит ли себя жадность в будущих историях о золоте нацистского Рейха? Долгое время исследователям не удавалось найти богатства, спрятанные по приказу Адольфа Гитлера, но сейчас у искателей появился шанс из-за важных записей из дневника немецкого офицера.

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