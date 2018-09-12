История не помнит имён проигравших… прямо как российские студенты. Исследователи рассказали о том, почему современная молодёжь не думает о прошлом страны

Точки над «i» в плане исторического самосознания современной молодёжи расставили российские исследователи. Они проанализировали знания студентов об истории России и пришли к неутешительному выводу: оказывается, в XXI веке молодые люди помнят только о Великой Отечественной войне, Сталине и Путине. В понимании остальных деталей нашего общего прошлого у них наблюдается настолько большой пробел, что заполнить его даже в ближайшие годы не получится - не хватит ни времени, ни средств.

О том, как молодое поколение россиян изучает историю своей родины, относится к патриотизму, и почему нам стоит обратить внимание на опыт исторического образования в Китае, США и Великобритании рассказали сотрудники лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ на открытой лекции в Сахаровском центре.

В поисках первопричины

Неплохо запоминая факты о Древней Руси, современные молодые люди напрочь забыли о событиях более близких и значимых для сегодняшнего дня – о 90-х годах прошлого века. «Для них это такая же давняя история, как битва на Калке или стояние на Угре. Но об истории современной России они не знают ничего», - считает ведущий научный сотрудник лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ Анна Сорокина.

Свои слова она подтвердила отрывками из интервью с российскими студентами: «Так… Там переворот был. Вообще, чем ближе к современности, тем меньше я понимаю, что происходит. Там хаос, неразбериха, обстрел Белого дома, беспорядок, неопределенность».

Учитывая обстоятельства, крайне важно найти «виновного» в таком «историческом беспорядке» в головах молодого поколения. Но обвинять их самих в незнании точно не стоит, ведь, по словам эксперта, проблема в первую очередь заключается в современных учебниках. Вместо того чтобы говорить о реальных фактах, они почему-то пытаются воспитать в детях нездоровый патриотизм, о чём авторы таких пособий, не стесняясь, сами сообщают чуть ли не на первой странице книги.

Но о каком патриотизме может идти речь, если эти самые «патриоты» так ничего и не узнают о важнейших событиях прошлого своей родины? По словам Сорокиной, историю современной России дети начинают учить только в 11 классе. А учат их преподаватели, которым сложно говорить на такие темы с детьми, по учебникам, из которых сложно получить полезную информацию.

В качестве примера она показала выдержку из учебника, которая каким-то образом должна поведать о главных событиях 1990-х годов 17-летним школьникам: «Оказавшись под перекрестным огнем критики политических оппонентов с левого (ортодоксально-марксистского) и правого (либерально-демократического) флангов, а также руководства республик, горбачевская администрация вяло, теряя инициативу, перешла с весны 1990 года ко второму этапу политических реформ».

При этом такую проблему с обучающим материалом редко встретишь в британских или американских учебниках. Об этом в деталях поведала заведующая лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. По её словам, учебники в США отличаются более качественным оформлением и большим количеством простых и понятных схематичных материалов. В Великобритании с историческим образованием очень сильно помогают фильмы BBC – диск с тематическими документальными картинами всегда прилагается к учебнику истории в этой стране. А для детей 5-6 лет существуют специальные учебники в комиксовом стиле по мультфильму «Покахонтас». По словам Касамары, в такой книге очень наглядно и понятно обговариваются все аспекты такого сложного и несправедливого понятия как рабство.

После такого уже не удивляешься, что молодое поколение в России не может познать многие аспекты нашей истории: очень сложно учиться, когда тебя учат неудобными и непрактичными методами.

Хороший патриот – патриот, которому не стыдно!

Темы стыда и гордости за историю страны были ключевыми в проведённом исследовании. Валерия Касамара рассказала, что в самом начале работы их команду беспокоил вопрос воспитания ответственного гражданина, который «ощущает себя сопричастным ко всему происходящему в России и хочет активно принимать участие в ее жизни».

Студентам задавали простые, но значимые вопросы о российских событиях, людях и явлениях, которыми студенты гордятся или считают постыдными. При этом исследовательская группа не ставила никаких временных рамок: можно было вспомнить Древнерусские баталии или, наоборот, углубиться в события 90-х годов прошлого века. Команде специалистов было важно увидеть, может ли «молодежь оценить те ошибки, которые были в прошлом» и сделать соответствующие выводы.

В прошлом году в опросе приняли участие 1400 студентов, в этом – всего 100. Но результаты по большей части не изменились.

Оказалось, что российские студенты мало чего стыдятся в истории своей страны, а около 20% опрашиваемых заявили, что постыдных действий Россия никогда не совершала. Касамара назвала подобное «плохим сигналом», ведь такие люди без сомнений могут исповедовать «квасной патриотизм».

Остальные ответы получили от 5 до 13%. В списке постыдных действий на первом месте оказались сталинские репрессии. «Лихие 90-е» заняли вторую строчку, причём студенты так и не смогли ответить на вопрос, почему же они так стыдятся этого периода в нашей истории? «Мы даже не смогли нормальную статью об этом написать. Можно было ограничиться одним предложением: «Не знают ничего. Точка», - поведала заведующая лабораторией.

Остальные респонденты стыдились Бориса Ельцина (в основном из-за его пьянства и неприличного поведения) и расстрела царской семьи с последующим государственным переворотом.

Поводов для гордости за историю страны у наших студентов тоже было не так уж и много. При этом часть из них, по словам Касамары, попала в этот список из-за активной пропаганды.

Так, Великая Отечественная война уже многие годы остаётся главной причиной для гордости российских студентов. Но обычно эта часть нашей истории набирает около 40% голосов всех респондентов, а в год юбилея, когда отдел пропаганды работал особенно тщательно, Великая Отечественная война получила все 70%. При этом, говорит Сорокина, студенты часто обращали своё внимание на подвиги наших соотечественников: «Я не помню, как этого человека зовут, ну, который бросился на арматуру».

Раньше «троица гордости» была почти неизменна: Великая Отечественная война, затем Юрий Гагарин и Отечественная война 1812 года, которая также стала популярной после активного освещения в СМИ в 2012 году. Но начиная с 2014 года, ситуация немного изменилась: в списке появились Пётр I и русский народ, о котором до этого никто даже не упоминал. Юрий Гагарин понемногу перестаёт быть поводом для гордости, зато Владимира Путина вспоминают всё чаще.

За рубежом тоже есть чем гордиться

Те же самые вопросы задавали студентам Кембриджского университета в Великобритании, Принстонского университета в США и китайским студентам, которые учились в России.

В результате оказалось, что американцы даже немного стесняются гордиться своей историей: из 450 человек 37% опрашиваемых не ответили на вопрос о гордости. А на вопрос о стыде не ответили 29%. Исследователи заметили эту особенность: «Американцы более склонны извиняться и стыдиться, нежели говорить — мы крутые парни».

Но всё-таки в США есть чем гордиться. На первое место в этом списке с результатом в 21% попала борьба за гражданские права афроамериканцев и последующий закон 1964 года, запрещающий расовую дискриминацию, а также Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу. На втором месте оказались война за независимость и декларация независимости. Студенты не забыли упомянуть свою Конституцию и Билль о правах. Здесь Касамара сделала ремарку, назвав россиян «жертвами системы образования». Ведь в наших учебниках истории большая часть информации посвящена Великой Отечественной, а вот в США – правам человека и формированию государства.

По логике с этим заявлением пересекаются и стыдливые моменты в истории США. Больше всего американские студенты в истории своей страны стыдятся рабства, сразу после него идёт военная политика США, её вмешательства в дела других государств.

Китайские студенты оказались ещё более прогрессивными в плане гордости. Для них экономические и технологические достижения Китая за последние годы, новейшая сеть железных дорог и вообще само образование современного государства стали главными причинами для гордости. А вот больше всего стыда у китайцев вызывает культурная революция Мао Цзедуна – из 100 опрашиваемых 34% ответили именно так.

Гордостью студентов из Великобритании стала национальная система здравоохранения. По словам эксперта, из-за качественно продуманных принципов функционирования «эта система здравоохранения вписывается в представление молодежи о справедливости и о равном доступе к этим благам. Система здравоохранения помогает тебе независимо от твоего дохода, социального статуса».

Английские студенты также очень гордятся развитыми политическими правами женщин и сексуальных меньшинств, но всё-таки большая часть опрашиваемых (33% из 368 человек) не смогли ответить на вопрос о гордости.

А вот наибольший стыд у студентов Кембриджа, как и у американских учеников, вызывают нарушения прав человека своим государством. В данном случае речь идёт о колониальных преступлениях, рабстве и вторжении в Ирак. Честное признание своих ошибок – возможно, самый лучший способ их больше не повторять.

После всего этого сразу же вспоминаются российские проблемы исторического образования. По словам Касамары, с каждым годом в результатах исследований лаборатории появлялись всё новые факты, с которыми были знакомы наши студенты. Только вот это знакомство чаще всего ограничивалось самим названием и карикатурным описанием: Хрущёва знают только по кукурузе, Брежнева – по густым бровям, а 90-е годы так и остаются в умах студентов просто «лихими». «Никто не знает ни про Афганистан, ни про репрессии, ни про коллективизацию. Что это? Это такая «политика в отношении сельского хозяйства», - сетует Касамара.

Она также отметила, что важно правильно рассказывать детям про страну. «Чёрные страницы нашей истории» надо помнить и делать «всё, чтобы больше такого не повторилось».

Главный вопрос в истории

Ответ на вопрос о том, кто оказывает наибольшее влияние на молодых людей, оказался очевиден: 72% опрашиваемых указали на родителей. Книги и друзья тоже оказались в этом списке, как и учителя с преподавателями из университетов: они получили по 10 и 8% голосов.

По мнению заведующей лабораторией, несмотря на то, что родители пережили весь путь развала Советского Союза и тяжёлый период 1990-х годов, им не удаётся донести полезную информацию об этом времени до современной молодёжи. Школа с такой задачей тоже плохо справляется.

Даже среди студентов, которые сдавали ЕГЭ по истории, исследователям не удалось найти тех, кто смог бы дать аргументированные ответы на вопросы о прошлом нашей страны. Получается, что нынешнему поколению история не нужна – или они ещё не знают, зачем она может им понадобиться. Поэтому так важно найти правильный ответ на этот главный исторический вопрос, считает Касамара. Иначе зачем вообще нужна история, если никто о ней так и не вспомнит?

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