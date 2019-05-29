Истина где-то рядом: возможно, найденный череп прольет свет на смерть балерины Ольги Деминой

Со дня пропажи балерины Большого Театра Ольги Деминой прошло уже больше пяти лет. Несмотря на то, что девушка считается убитой, а виновным в её смерти называют 37-летнего любовника балерины Малхаза Джавоева, доказательств преступления было найдено не так уж и много. Но совсем недавно в лесополосе на востоке Москвы обнаружили череп, который может пролить свет на таинственное преступление из прошлого.

Череп, считают эксперты следственного комитета, может принадлежать самой Ольге Деминой. Чтобы подтвердить это предположение, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, но одно необычное совпадение уже серьёзно намекает на происхождение черепа. Сигнал мобильного телефона предполагаемого убийцы в день пропажи девушки шёл именно с места находки черепа. Впрочем, дело может усложниться из-за отсутствия нижней челюсти, ведь без неё провести портретную экспертизу невозможно.

История отношений балерины Ольги Деминой и предполагаемого убийцы Малхаза Джавоева началась в 2012 году. В те времена молодая 23-летняя девушка познакомилась со своим будущим любовником на московской вечеринке. «Бизнесмен» Джавоев, в свою очередь, зарабатывал на таких девушках, предоставляя красивых балерин богатым и представительным мужчинам для развлечения.

Ольга быстренько стала частью такого бизнеса, к тому же она завела крепкие, может даже совсем не дружеские отношения с Джавоевым. Впрочем, уже в 2013 году на девушку обрушились с беспринципным шантажом. Неизвестные угрожали отправить её эротические фотографии в Большой театр, хотя избавиться от такого позора можно было за 800 тысяч рублей.

Демина сильно испугалась, так что стала сразу же собирать деньги. Брала кредиты на сотни тысяч рублей, отдавала деньги по частям. Родственники балерины подозревали самого Джавоева, но девушка была уверена в его «чистоте», ведь когда-то он якобы спас балерину от самоубийства.

Девушка заплатила полную сумму, но и это не помогло. Шантажисты всё равно разместили в сети снимки балерины вместе с её телефоном, который стал разрываться от звонков. Демина дважды пыталась покончить с собой, но Джавоев всегда спасал её от преждевременной кончины.

Стоит отметить, мужчины всё ещё тянулись к красивой балерине. Был у Деминой богатый поклонник, который долгие годы ухаживал за ней. Только вот она сама ему постоянно отказывала. Однако, как только ухажер решил продавать свою трехкомнатную квартиру, Демина сразу же проявила к нему «интерес».

Следствие считает, что Джавоев уговорил свою любовницу на такой поступок. Целью внезапной любви была сама квартира, так что девушка решила хитрым способом выманить у своего ухажера жильё. Сначала она пожаловалась бизнесмену на сложную ситуацию в семье, а потом попросила оформить на неё квартиру, якобы для получения банковского кредита.

Демина заявила, что сразу после получения денег у банка она переоформит собственность обратно. Даже в ЗАГС подала заявление, чтобы ещё больше убедить доверчивого бизнесмена в своих намерениях. Мужчина свою часть сделки исполнил, после чего Демина сразу же отказалась от свадьбы.

Бедный жених попытался договориться с любимой, но та решила взять его шантажом с помощью компрометирующего видео. После этого бизнесмен на месте сидеть не стал и отправился в полицию с обвинениями в мошенничестве.

Джавоев и Демина поняли, что дело пахнет жаренным, так что быстренько продали недвижимость за большие деньги. Вырученные средства они якобы хотели поделить пополам, но все финансы были у Джавоева, который медлил с выплатами. Впрочем, балерина всё равно слушалась наказов своего любовника, так что она продала автомобиль, сменила съёмную квартиру и удалила все аккаунты в соцсетях.

В августе 2014 года Ольга Демина арендовала автомобиль вместе с Малхазом. Сам «бизнесмен» уверяет, что вёз девушку на «заказ» к богатому клиенту. Сначала они поехали в гостиницу в Воронеже, а потом вернулись на съёмную квартиру в Москве. Именно там, считает следствие, Джавоев убил Демину.

Уже после этого на том же арендованном авто мужчина вывез труп балерины в лес. Позже на машине нашли «следы вещества бурого цвета», которые точно принадлежали Деминой.

После происшествия матери балерины приходили сообщения якобы от её дочери о том, что она уехала за границу, да и искать её не стоит. Впрочем, следствие выяснило, что отправлял эти сообщения сам Джавоев.

Первое время он скрывался в Германии под видом беженца, но позже немецкая полиция помогла поймать преступника. Сейчас он содержится в следственном изоляторе и ждёт решения суда.

Будем надеяться, что с найденным черепом следователи наконец-то смогут ответить на вопросы этого преступления. Впрочем, это дело может быть раскрыто «всего» за пять лет, а другие таинственные преступления порой годами пылятся в архивах из-за банальной нехватки доказательств.

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Так, недавно в США правоохранители задержали женщину, которая 40 лет назад родила ребенка и выбросила его в канаву. Раскрыть преступление после стольких лет полицейским помогли современные ДНК-технологии.

В тех же Штатах один пытливый детектив решил раскрыть убийство актрисы 72-летней давности. Копание в таинственном прошлом обернулось для него серьёзным шоком, ведь убийцей в результате оказался его собственный отец.

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