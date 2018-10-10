Ирина Розанова привыкла скрывать свое имя

Всем известно, что актриса Ирина Розанова не любит показываться на людях и по мере возможности избегает светские мероприятия. В те редкие моменты её присутствия на вечеринке, она всегда удивляет своим позитивным настроем и интересным нарядом. По словам актрисы, она предпочитает иметь в своём гардеробе вещи, которые никогда не выходят из моды и годами остаются модными. Вместе с этим Розанова прислушивается к советам своего друга стилиста Дмитрия Винокурова, считая его просто волшебником в этой сфере.

Ирине все же приходится самостоятельно ходить по магазинам, но толпы поклонников не дают толком сосредоточиться на выборе вещей. На этот случай она придумала способы скрыться от чрезмерного внимания. Находясь в толпе, когда люди говорят, что она очень похожа на актрису Ирину Розанова, женщина просто отвечает: “Да, мне это часто говорят”. Таким образом, ничуть не солгав, звезда может спокойно заниматься своими делами.

Друзья Ирины признаются, что она обладает какой-то неиссякаемой энергией и умеет быть весёлой, даже в самую хмурую погоду. Здесь актриса тоже имеет свой секрет. Для неё нет плохой погоды. Приходя на праздник там нужно общаться с людьми и веселиться, а приходя на работу необходимо работать. Когда хочется плакать можно позволить себе расслабиться и дать волю эмоциям, но после снова нужно идти вперёд. Можно почитать что-то интересное или съездить куда-нибудь развеяться. Актриса считает себя жадной к новым эмоциям и впечатлениям. Она любит путешествовать, хотя из-за напряженного графика работы сделать это получается довольно редко.

Хорошо быть оптимистом. У таких людей все получается и они многого добиваются в жизни, не унывая встречаясь с трудностями. Ирина Розанова именно такая. За это её и любят миллионы поклонников. Не так ли?

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