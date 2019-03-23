ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ирина Понаровская призналась, что её хотели облить кислотой
Анастасия ШИЛОВА   
23 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Творчество Ирины Понаровской всегда было неординарным. Её удивительный голос, необычная внешность и несоветское чувство стиля нравилось многим. Ею восхищались и массово посещали концерты. В 90-х годах Понаровская считалась самой яркой звездой. Однако не все поклонники хорошо относились к певице. Были в её жизни и более чем неадекватные фанаты. Недавно Ирина рассказала о нескольких опасных случях из своей жизни.

Творчество Ирины Понаровской всегда было неординарным.

Долгое время ей звонил незнакомый мужчина и угрожал облить кислотой. Она даже писала заявление в милицию из-за него. А после он звонил и угрожал ей за то, что она “навела на него ментов”. Были и более безобидные, но навязчивые поклонники, оставлявшие ей письма с угрозами. Один из таких, даже специально приехал увидеться с Ириной. Мужчина пришёл к ней домой, где в этот момент была одна мама, которая не задумываясь открыла дверь. Парень тогда сильно её напугал, но ей удалось быстро выпроводить нежеланного гостя. Сама Понаровская уже тогда старалась даже не подходить к двери, а гостям открывала только по договоренности по телефону. Одно время, она проживала в доме по-соседству с Вячеславом Добрыниным. Среди ночи ей позвонил его директор, сообщив, что в её машине кто-то разбил стекло. Не долго думая артистка взяла скотч, чтобы его склеить и на пороге лифта увидела незнакомого мужика, лежавшего на полу. В этот момент ей в голову пришла мысль, что её просто выманивают из дома. Тогда Ирина быстро вернулась обратно и закрыла дверь на все замки. После она поняла, что следует вызвать милицию, но приехавший наряд уже не застал незнакомого мужчину в подъезде.

Конечно же, у каждого артиста есть как поклонники, так и недоброжелатели. Пожелаем же Ирине Понаровской иметь побольше почитателей её таланта, а сомнительные поклонники пусть её не беспокоят. Согласны?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 