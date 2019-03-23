Ирина Понаровская призналась, что её хотели облить кислотой

Творчество Ирины Понаровской всегда было неординарным. Её удивительный голос, необычная внешность и несоветское чувство стиля нравилось многим. Ею восхищались и массово посещали концерты. В 90-х годах Понаровская считалась самой яркой звездой. Однако не все поклонники хорошо относились к певице. Были в её жизни и более чем неадекватные фанаты. Недавно Ирина рассказала о нескольких опасных случях из своей жизни.

Долгое время ей звонил незнакомый мужчина и угрожал облить кислотой. Она даже писала заявление в милицию из-за него. А после он звонил и угрожал ей за то, что она “навела на него ментов”. Были и более безобидные, но навязчивые поклонники, оставлявшие ей письма с угрозами. Один из таких, даже специально приехал увидеться с Ириной. Мужчина пришёл к ней домой, где в этот момент была одна мама, которая не задумываясь открыла дверь. Парень тогда сильно её напугал, но ей удалось быстро выпроводить нежеланного гостя. Сама Понаровская уже тогда старалась даже не подходить к двери, а гостям открывала только по договоренности по телефону. Одно время, она проживала в доме по-соседству с Вячеславом Добрыниным. Среди ночи ей позвонил его директор, сообщив, что в её машине кто-то разбил стекло. Не долго думая артистка взяла скотч, чтобы его склеить и на пороге лифта увидела незнакомого мужика, лежавшего на полу. В этот момент ей в голову пришла мысль, что её просто выманивают из дома. Тогда Ирина быстро вернулась обратно и закрыла дверь на все замки. После она поняла, что следует вызвать милицию, но приехавший наряд уже не застал незнакомого мужчину в подъезде.

Конечно же, у каждого артиста есть как поклонники, так и недоброжелатели. Пожелаем же Ирине Понаровской иметь побольше почитателей её таланта, а сомнительные поклонники пусть её не беспокоят. Согласны?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ