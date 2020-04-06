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Ирина Понаровская похвасталась темнокожей внучкой
Ульяна АНТОНОВА   
06 Апреля 2020 г.
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У 67-летней певицы Ирины Понаровской уже есть двое внуков – Эрик и Шарлотта. На днях младшенькой исполнилось два года, и по этому случаю любящая бабушка опубликовала в Инстаграме фото девочки с поздравлением.

 

Ирина Понаровская похвасталась темнокожей внучкой

 


Шарлотта – младшая дочь сына Понаровской Энтони Родда. Второй муж Ирины (отец Энтони), певец музыкант Вейланд Родд, был темнокожим, так что даже его внуки родились мулатами. В том числе и Шарлотта, которой сейчас всего лишь два года.

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Сегодня моему маленькому Божеству исполнилось 2 годика!!! Моя жизнь! Ты родилась для того, чтоб быть любимой!!! Ты родилась, чтоб освещать своим светом все вокруг!!! Ты родилась, чтоб все узнали , какой прелестной может быть маленькая девочка!!! Чудо мое! Бабушка бесконечно любит тебя ! Не грусти, моя куколка, мы скоро будем все вместе!!!!! Обожаю тебя!!!

Публикация от Ирина Понаровская (@irinaponarovskaya)

Впрочем, поклонников Понаровской нисколько не смущает необычная внешность девочки. Тем более, что Шарлотта – настоящий ангел с тёмными глазами и кудряшками. Малышка вполне могла бы сниматься в рекламе и иметь большой успех, но судя по всему, ни родители, ни звёздная бабушка эту возможность не рассматривают. Более того, Ирина Понаровская крайне редко выкладывает на своих страницах фото внуков, так что фанаты поблагодарили её в комментариях за возможность полюбоваться маленькой наследницей.

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