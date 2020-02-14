Ирина Безрукова осудила чрезмерно молодящихся женщин

|
Популярная актриса кино и театра Ирина Безрукова этой весной готовится отметить свой юбилей. В это трудно поверить, но ей исполняется 55 лет!
Многие считают, что её прекрасный внешний вид - это результат многочисленных пластических операций. Сама же актриса неоднократно повторяла, что главным оружием против возраста для неё является правильное питание и активный образ жизни. А вот к чрезмерному увлечению пластикой и косметологическими процедурами она относится отрицательно.
По мнению Безруковой, нужно спокойно относиться к возрастным изменениям: "Чересчур молодящиеся женщины выглядят смешно, мне кажется, что бег за вечной молодостью — это невроз". Кроме того, операции дают всего лишь временный эффект, а иногда и вовсе могут навредить. Как доказательство, она предлагает сравнить её фотографии в молодости и сейчас, где можно увидеть, что форма носа и губ совсем не изменилась.
Ирина Безрукова уже много лет тщательно подбирает продукты питания, например, молоко она совсем исключила из своего рациона. Вместо этого актриса употребляет миндальное, рисовое или кокосовое молоко. Мясные и рыбные блюда ест очень редко, зато очень любит овощные супы, йогурты без сахара, а также свежевыжатые соки. Актриса уверена, что нужно правильно пить обычную воду. Сама Безрукова обязательно пьёт тёплую воду натощак и только через полчаса приступает к завтраку.
Конечно, с трудом верится, что одно лишь питание помогает артистке оставаться "вечно молодой". Может быть операций Безрукова и не делала, но к косметологам ходит регулярно - и это заметно. Однако её советы могут быть полезны в любом случае, ведь правильное питание и здоровый образ жизни хороши в любом возрасте - и для фигуры, и для лица.
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Внимание, ветераны!
Уважаемые жители города Иркутска! Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» информирует:
Если нужен кредит: советы от Центробанка
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...