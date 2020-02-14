Ирина Безрукова осудила чрезмерно молодящихся женщин

Популярная актриса кино и театра Ирина Безрукова этой весной готовится отметить свой юбилей. В это трудно поверить, но ей исполняется 55 лет!

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Многие считают, что её прекрасный внешний вид - это результат многочисленных пластических операций. Сама же актриса неоднократно повторяла, что главным оружием против возраста для неё является правильное питание и активный образ жизни. А вот к чрезмерному увлечению пластикой и косметологическими процедурами она относится отрицательно.





По мнению Безруковой, нужно спокойно относиться к возрастным изменениям: "Чересчур молодящиеся женщины выглядят смешно, мне кажется, что бег за вечной молодостью — это невроз". Кроме того, операции дают всего лишь временный эффект, а иногда и вовсе могут навредить. Как доказательство, она предлагает сравнить её фотографии в молодости и сейчас, где можно увидеть, что форма носа и губ совсем не изменилась.



Ирина Безрукова уже много лет тщательно подбирает продукты питания, например, молоко она совсем исключила из своего рациона. Вместо этого актриса употребляет миндальное, рисовое или кокосовое молоко. Мясные и рыбные блюда ест очень редко, зато очень любит овощные супы, йогурты без сахара, а также свежевыжатые соки. Актриса уверена, что нужно правильно пить обычную воду. Сама Безрукова обязательно пьёт тёплую воду натощак и только через полчаса приступает к завтраку.



Конечно, с трудом верится, что одно лишь питание помогает артистке оставаться "вечно молодой". Может быть операций Безрукова и не делала, но к косметологам ходит регулярно - и это заметно. Однако её советы могут быть полезны в любом случае, ведь правильное питание и здоровый образ жизни хороши в любом возрасте - и для фигуры, и для лица.

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