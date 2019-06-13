Ирина Безрукова готова к новым отношениям. Но только серьезным!

Ирина Безрукова уже несколько лет в разводе и ранее даже слышать ничего не хотела о новых отношениях. С актёром Сергеем Безруковым она прожила 15 лет и, по предположениям поклонников, расставание произошло из-за отсутствия детей. Несмотря на это, бывшие супруги - всё ещё хорошие друзья, и нередко помогают друг другу.

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Однако развод оказался слишком болезненным для Ирины. К тому же почти в то же время умер её единственный сын, и актрисе было совершенно не до романов.



Всё это время она занималась собой, пыталась восстановить эмоциональное состояние и посещала психологические занятия, где проводились беседы о том, как жить дальше и как наладить общение с противоположным полом. Работа с психологом сыграла свою роль, и теперь Ирина с нетерпением ждёт мужчину своей мечты.



Но в то же время отношения "на одну ночь" её не интересуют. Такие приключения не в характере Ирина, и не в её воспитании. Она считает, что для начала важно узнать человека и узнать его образ жизни, увлечения и стремления. Вдруг они просто не подходят друг другу, тогда и незачем продолжать общение.



Сделав выводы из прошлых союзов, 54-летняя актриса поняла, что во многих моментах она поступала неправильно. Например, женщине нельзя соревноваться с мужем. В этом случае он начинает бояться конкуренции, и отношения заметно портятся. По мнению Безруковой, мужчина обязан первым оказывать знаки внимания и делать решительные шаги.



После развода многие поклонники даже боялись к ней подойти из-за её характера. Сейчас Ирина Владимировна понимает, что мужчине просто нужно настроиться на ухаживание и быть готовым потратить на это время, даже не зная будет ответ положительным или отрицательным. Теперь осталось проверить в жизни эту психологическую теорию. Принесет ли она счастье Ирине Безруковой? Время покажет.

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