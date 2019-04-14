Ирина Аллегрова оскандалилась на Кубани

На днях в интернете появились отзывы о концерте Ирины Аллегровой, состоявшемся на Кубани. Зрители были крайне возмущены поведением самой певицы и ее охранников.

По словам очевидцев, во время концерта по всему периметру концертного зала ходили охранники, выискивая тех, кто пользуется телефоном или фотоаппаратом. В таких людей светили специальными лазерными указками - оказывается, певица категорически запретила фотографировать происходящее на концерте.



Одна из зрительниц по имени Яна написала, что достала телефон, чтобы ответить на СМС, и тут же увидела на себе лазер. Кроме того, Аллегрова даже не захотела лично брать цветы и не прикасалась к ним руками. Яна была просто в шоке от увиденного и решила пожаловаться журналистам.



Такое обращение расстроило поклонников, которые заплатили немалые деньги за билеты. Кроме того, фанаты не поняли, почему Ирина Аллегрова не захотела петь свои хиты, ради которых многие и пришли на концерт. Когда одна из зрительниц попросила спеть “Императрицу”, звезда довольно-таки грубо ответила на ее просьбу, и больше никто не решился повторить подобную просьбу. Аллегрова заявила, что" уже давно выросла из этих песен и больше не собирается их исполнять". Единственный старый хит, который она все-таки спела - это “Я тучи разгоню руками”.



Организаторы концерта отказываются комментировать поступок звезды. Хотя последнее время от выступлений Ирины часто остаётся неприятный осадок у зрителей. Она везде ведёт себя слишком грубо, а в некоторых городах даже были случаи, когда охрана отбирала у фанатов телефоны.



Такое поведение певицы не добавляет ей популярности и выглядит очень странным. Поклонники рассматривают это как неуважение к себе. Ведь Аллегрова должна понимать, что если не будет зрителей — у неё не будет работы. Возможно есть причина, по которой она так себя ведёт, но вряд ли грубость чем-то можно оправдать.

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