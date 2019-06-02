Инженер Рюдигер Кох: были бы деньги, а за безумными мечтами дело не станет!

Немецкий инженер Рюдигер Кох в одночасье стал миллионером. Несколько лет назад он разбогател на удачных вложениях в криптовалюту и, судя по всему, деньги сильно ударили ему в голову. Счастливчик решил построить огромный «пусковой механизм», с помощью которого можно было бы отправлять грузы с Земли прямиком на орбиту. В результате из этой затеи ничего не вышло из-за её небывалой дороговизны, зато Коху удалось соорудить настоящий плавучий дом в открытом море, поселить там друга-программиста с его возлюбленной, которые своей упёртой любовью к свободе от государственных обязательств случайно объявили «войну» целому Таиланду. Похоже на сценарий фильма? Оказывается, в реальности безумные истории происходят не намного реже, чем в кино.

Рюдигер Кох разбогател уже на пенсии, заработав немногим больше десяти миллионов долларов. Деньги не самые большие, но довольно внушительные. Впрочем, им ни за что не сравниться с безграничными стремлениями чудака-богача, который захотел построить космическую «пусковую петлю».

Принцип действия у этого устройства очень похож на велосипедную передачу. Вместо «шестерёнок-звёздочек» здесь огромные электродвигатели, а между ними натянута цепь… в четыре тысячи километров в длину. В теории, за несколько месяцев её можно разогнать до такой огромной скорости, что она сможет буквально запускать грузы с Земли прямиком на орбиту. В той же далёкой теории, это будет стоить в сотни или даже тысячи раз дешевле, чем запуск ракет НАСА.

Кох загорелся безумной идеей, но вовремя одумался: постройка аппарата на многие тысячи километров стоила бы многие миллиарды долларов. Тогда инженер решил сделать «маленький» прототип устройства длиной в 300 метров. Но и здесь незадача! Огромный пусковой механизм (стоило ли удивляться?) нарушает все правила и законы воздушного пространства любой страны.

Пытливый ум немецкого инженера нашёл выход из непростой ситуации. Всё-таки территория любого государства, если верить морскому праву ООН, заканчивается на расстоянии 12 морских миль от берега. Дальше только свобода и безграничные возможности, за которые решил ухватиться Кох.

Он не стал сразу же браться за сложнейшее устройство пускового механизма, так что сначала построил небольшой плавучий дом на гигантском 20-метровом поплавке недалеко от таиландского острова Пхукет. Конструкция стоила энтузиасту 150 тысяч долларов, но жить посреди моря он не собирался, так что поселил в своё свободное от государственных законов жилище знакомого компьютерщика Чеда Элвартовски вместе с его таиландской подругой Надей Саммертайм. Это и стало для Коха началом конца.

А теперь немножко познавательной теории. И Чед, и Надя были приверженцами движения под названием «систединг». Это такая утопическая мечта о поселениях в международных водах, которые бы не были подконтрольных жестким правилам окружающих государств. Абсолютная независимость, отсутствие налогов, возможность создавать собственные правила или вообще жить без них: вот к чему стремятся все поклонники систединга.

Существует даже целый Институт систединга, который объединил представителей этого движения со всего света. И как же удачно здесь подвернулся «независимый» надводный домик Коха! Чед и Надя стали продвигать проект инженера среди своих друзей-мечтателей, а потом записали целую серию видео на Youtube, где их новую жизнь посреди моря одобрил президент Института Джо Квирк.

Кох не был бы Кохом, если бы не загорелся ещё одной идеей: можно построить целую деревню плавучих домиков для любителей свободы от государства, чтобы на вырученные с продажи деньги наконец-то реализовать свой «космический запускатор». За идею плавучего дома выступили 69 человек, которые были готовы отдать свои деньги, лишь бы получить домик вдали от всех стран мира. И вот, казалось бы, строительство уже должно начаться 15 апреля этого года, но тут в дело вступает целое государство – Таиланд.

В том же апреле военно-морской флот Таиланда заявил о том, что Чед и Надя посягнули на суверенитет страны. Якобы они попытались основать в океане независимое поселение, «нарушить целостность Таиланда и создать новую державу в территориальных водах страны».

Конечно, Чед и Надя все обвинения отвергали, но власти Таиланда стояли на своём. К тому же инженер Кох допустил одну неточность, ведь его плавучий дом всё ещё находился в экономической зоне страны. Чтобы выйти из неё, ему пришлось бы начать постройку проекта за 200 морских миль от берега, а дом он построил лишь в 12 милях от ближайшего острова.

Впрочем, Кох был достаточно умён, чтобы не показываться на камеру. О нём власти будто бы и не знали, так что обвинениями инженера не засыпали. Зато Чада и Надю обвинили по очень серьёзной статье, у которой есть всего два наказания: пожизненное заключение или смерть.

Умирать они не хотели, так что быстренько сбежали вместе с Кохом на яхте. Вскоре на плавучем доме высадились военнослужащие, которые «преступников» обнаружить не смогли. Сам домик разобрали и по частям доставили на сушу.

До сих пор никто не знает, где находятся Чед и Надя. Конечно, сам Таиланд сейчас немного смягчил свои требования и заявил, что убивать никого точно не будут. Но любители свободы решили остаться в бегах.

Впрочем, Надя уже смогла вернуться к своему блогу о криптовалюте, которым она занималась ещё до всех этих происшествий. Богатый инженер Кох, в свою очередь, пытается вернуть у Таиланда свой плавучий дом.

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Мало кто сможет побить рекорд причудливой и практически недостижимой мечты Коха, но всё-таки богатые нередко отличаются необычными запросами. Недавно мы писали о самых экстравагантных приобретениях отечественных миллиардеров, которые не стесняются покупать гигантские особняки и дарить своим дочерям целые острова.

Своими странностями отличаются богатые туристы, которые используют на все 100% (а то и больше) возможности элитных отелей. Так, один артист попросил заполнить весь мини-бар отеля Luxico лишь тем вином, которое было произведено в год его рождения.

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