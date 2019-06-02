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Инженер Рюдигер Кох: были бы деньги, а за безумными мечтами дело не станет!
Егор Стуков   
02 Июня 2019 г.
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Немецкий инженер Рюдигер Кох в одночасье стал миллионером. Несколько лет назад он разбогател на удачных вложениях в криптовалюту и, судя по всему, деньги сильно ударили ему в голову. Счастливчик решил построить огромный «пусковой механизм», с помощью которого можно было бы отправлять грузы с Земли прямиком на орбиту. В результате из этой затеи ничего не вышло из-за её небывалой дороговизны, зато Коху удалось соорудить настоящий плавучий дом в открытом море, поселить там друга-программиста с его возлюбленной, которые своей упёртой любовью к свободе от государственных обязательств случайно объявили «войну» целому Таиланду. Похоже на сценарий фильма? Оказывается, в реальности безумные истории происходят не намного реже, чем в кино.

Космическая «пусковая петля», дом посреди моря и «война» с Таиландом: чего только не натворил богатый инженер Рюдигер Кох!

Рюдигер Кох разбогател уже на пенсии, заработав немногим больше десяти миллионов долларов. Деньги не самые большие, но довольно внушительные. Впрочем, им ни за что не сравниться с безграничными стремлениями чудака-богача, который захотел построить космическую «пусковую петлю».

Принцип действия у этого устройства очень похож на велосипедную передачу. Вместо «шестерёнок-звёздочек» здесь огромные электродвигатели, а между ними натянута цепь… в четыре тысячи километров в длину. В теории, за несколько месяцев её можно разогнать до такой огромной скорости, что она сможет буквально запускать грузы с Земли прямиком на орбиту. В той же далёкой теории, это будет стоить в сотни или даже тысячи раз дешевле, чем запуск ракет НАСА.

Кох загорелся безумной идеей, но вовремя одумался: постройка аппарата на многие тысячи километров стоила бы многие миллиарды долларов. Тогда инженер решил сделать «маленький» прототип устройства длиной в 300 метров. Но и здесь незадача! Огромный пусковой механизм (стоило ли удивляться?) нарушает все правила и законы воздушного пространства любой страны.

Пытливый ум немецкого инженера нашёл выход из непростой ситуации. Всё-таки территория любого государства, если верить морскому праву ООН, заканчивается на расстоянии 12 морских миль от берега. Дальше только свобода и безграничные возможности, за которые решил ухватиться Кох.

Он не стал сразу же браться за сложнейшее устройство пускового механизма, так что сначала построил небольшой плавучий дом на гигантском 20-метровом поплавке недалеко от таиландского острова Пхукет. Конструкция стоила энтузиасту 150 тысяч долларов, но жить посреди моря он не собирался, так что поселил в своё свободное от государственных законов жилище знакомого компьютерщика Чеда Элвартовски вместе с его таиландской подругой Надей Саммертайм. Это и стало для Коха началом конца.

А теперь немножко познавательной теории. И Чед, и Надя были приверженцами движения под названием «систединг». Это такая утопическая мечта о поселениях в международных водах, которые бы не были подконтрольных жестким правилам окружающих государств. Абсолютная независимость, отсутствие налогов, возможность создавать собственные правила или вообще жить без них: вот к чему стремятся все поклонники систединга.

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Существует даже целый Институт систединга, который объединил представителей этого движения со всего света. И как же удачно здесь подвернулся «независимый» надводный домик Коха! Чед и Надя стали продвигать проект инженера среди своих друзей-мечтателей, а потом записали целую серию видео на Youtube, где их новую жизнь посреди моря одобрил президент Института Джо Квирк.

Кох не был бы Кохом, если бы не загорелся ещё одной идеей: можно построить целую деревню плавучих домиков для любителей свободы от государства, чтобы на вырученные с продажи деньги наконец-то реализовать свой «космический запускатор». За идею плавучего дома выступили 69 человек, которые были готовы отдать свои деньги, лишь бы получить домик вдали от всех стран мира. И вот, казалось бы, строительство уже должно начаться 15 апреля этого года, но тут в дело вступает целое государство – Таиланд.

В том же апреле военно-морской флот Таиланда заявил о том, что Чед и Надя посягнули на суверенитет страны. Якобы они попытались основать в океане независимое поселение, «нарушить целостность Таиланда и создать новую державу в территориальных водах страны».

Конечно, Чед и Надя все обвинения отвергали, но власти Таиланда стояли на своём. К тому же инженер Кох допустил одну неточность, ведь его плавучий дом всё ещё находился в экономической зоне страны. Чтобы выйти из неё, ему пришлось бы начать постройку проекта за 200 морских миль от берега, а дом он построил лишь в 12 милях от ближайшего острова.

Впрочем, Кох был достаточно умён, чтобы не показываться на камеру. О нём власти будто бы и не знали, так что обвинениями инженера не засыпали. Зато Чада и Надю обвинили по очень серьёзной статье, у которой есть всего два наказания: пожизненное заключение или смерть.

Умирать они не хотели, так что быстренько сбежали вместе с Кохом на яхте. Вскоре на плавучем доме высадились военнослужащие, которые «преступников» обнаружить не смогли. Сам домик разобрали и по частям доставили на сушу.

До сих пор никто не знает, где находятся Чед и Надя. Конечно, сам Таиланд сейчас немного смягчил свои требования и заявил, что убивать никого точно не будут. Но любители свободы решили остаться в бегах.

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Впрочем, Надя уже смогла вернуться к своему блогу о криптовалюте, которым она занималась ещё до всех этих происшествий. Богатый инженер Кох, в свою очередь, пытается вернуть у Таиланда свой плавучий дом.

  • Мало кто сможет побить рекорд причудливой и практически недостижимой мечты Коха, но всё-таки богатые нередко отличаются необычными запросами. Недавно мы писали о самых экстравагантных приобретениях отечественных миллиардеров, которые не стесняются покупать гигантские особняки и дарить своим дочерям целые острова.
  • Своими странностями отличаются богатые туристы, которые используют на все 100% (а то и больше) возможности элитных отелей. Так, один артист попросил заполнить весь мини-бар отеля Luxico лишь тем вином, которое было произведено в год его рождения.

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