Инновационные технологии в стоматологии позволяют исправлять прикус взрослым пациентам

Стоматологи сегодня предлагают людям в возрасте использовать инновационные технологии для исправления прикуса и улучшения внешности. Одним из инструментов этого являются современные брекет-системы, при установке которых специалисты учитывают не только возраст пациента, но и степень нарушения зубного ряда.

В сети клиник «Зууб.рф» рекомендуют клиентам использовать не только классические вестибулярные системы, которые устанавливаются на передней стороне зубов (керамические, сапфировые, металлические брекет-системы), но и инновационные невидимые лингвальные брекеты, их располагают на внутренней стороне зубного ряда. Такие брекеты практически незаметны, что очень важно для возрастных пациентов, дорожащих общественным мнением. Кроме того, подобные системы максимально комфортны для человека.

Стоматологи-ортодонты с помощью сегодняшних технологий способны обеспечить своим пациентам как красивую улыбку, так и общее улучшение внешности. Специалисты подчеркивают: плавное изменение прикуса с помощью брекет-систем вносит положительные изменения во внешность человека. Так, устраняются следующие дефекты челюсти: расщелины между резцами, выпирающие клыки, сильное выпячивание нижней или верхней челюсти. Благодаря этому, подбородок становится визуально менее тяжелым, скулы – более выраженными, объем щек уменьшается, меняется овал лица.

Качественная работа ортодонта и последовательное выполнение пациентом всех рекомендаций позволяют отказаться от услуг пластического хирурга, поскольку внешность пациента после снятия брекетов заметно улучшается, особенно если ранее был поставлен диагноз деформации челюстно-лицевого сустава и асимметрии лица.

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