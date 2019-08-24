Инна Макарова поведала о любви и расставании с Сергеем Бондарчуком

Известная советская киноактриса Инна Макарова в недавнем интервью рассказала некоторые любопытные факты о семейной жизни с кинорежиссёром Сергеем Бондарчуком. В браке они прожили 12 лет, десять из которых были очень счастливыми.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Знакомство с будущим мужем случилось ещё во время учёбы в театральном училище, где на практике они снимались в фильме "Молодая гвардия". После романтических ухаживаний Макарова и Бондарчук решили пожениться. Свадьбы как таковой не было, молодые просто расписались и отметили создание новой семьи с родственниками и друзьями.



Семейные неурядицы начались после того, как у Бондарчука случился роман с актрисой Ириной Скобцевой, его партнершей по фильму "Отелло". Сначала Инна Владимировна не хотела верить в измену мужа и решила, что конфликт должен решиться мирным путём. О романе супруга рассказал друг семьи Андрей Попов. всё началось в Ялте, где проходили съёмки фильма "Отелло". Ирина Скобцева в перерывах между съемками устраивала очень богатые застолья для актёров и всячески пыталась всем показать, что у неё хорошие отношения с Бондарчуком. Инна Владимировна пыталась вести себя так, словно ничего не произошло, но вдруг ей стали приходить анонимные письма. Как оказалось, их писала мать Скобцевой, которая работала телефонисткой.



Несмотря на все провокации, брак продержался ещё два года. Во время очередных соборов на съёмки Макарова решила сказать мужу, что они должны расстаться. После этих слов она оказалась на кушетке, потеряв сознание, а когда пришла в себя, то увидела буквально рыдающего Бондарчука. По её словам, он сам вряд ли решился бы попросить развод.



После расставания актеры продолжали поддерживать дружеские отношения. Однако на похороны бывшего мужа Макарова не пошла, так как "не хотела делать это напоказ". По признанию дочери Натальи, мать, несмотря ни на что, всю жизнь любила только отца.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ