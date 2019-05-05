Инга Оболдина рассказала о причинах развода с мужем

Актриса Инга Оболдина на передаче “Судьба человека” рассказала Борису Корчевникову о своём расставании с Гарольдом Стрелковым. С популярным режиссёром она прожила 16 лет, но детей у них так и не появилось. 50-летняя актриса призналась, что эти отношения сложно было назвать браком. Скорее двое однокурсников "решили отправиться в совместное путешествие".

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Будучи в браке со Стрелковым, Оболдина встретила другого мужчину, в которого влюбилась с первого взгляда. Им оказался режиссёр Виталий Салтыков, и актриса очень хотела поучаствовать в его картинах. После развода Виталий пригласил Ингу поехать вместе с ним в Иерусалим, там и завязались их отношения.



Актриса откровенно призналась, что никогда не чувствовала себя одинокой. Ведь её старые отношения плавно и гармонично переросли в новые, открыв всю полноту любви. Тем более, что бывший муж также счастлив со своей новой возлюбленной, и у них появились общие дети. Оболдина считает, что это и должно было произойти, ведь они за 16 лет совместной жизни так и не смогли родить ребенка. Инга рада за Стрелкова и желает ему долгого семейного счастья.



Сама Оболдина тоже родила дочку от Салтыкова. Женщина рассказала, что долго молилась, прося у высших сил наследника. Так что дочь Клара - очень долгожданный и любимый ребёнок, и она очень похожа на своих звёздных родителей.



С бывшим мужем Ингу объединяла общая работа, стремление поставить замечательные спектакли. Но как показала жизнь, для счастья этого мало. Человек стремится к любви, и если её нет в жизни семейной пары, то рано или поздно отношения начинают тяготить обоих. И иногда лучший выход из подобной ситуации — расставание, считает актриса.

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