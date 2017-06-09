Индексация пенсий от Навального или причём здесь Медведев

Российским пенсионерам есть за что поблагодарить своих внуков.

Долгосрочная правительственная политика экономии на пенсионерах дала сбой. Случилось это после мартовских митингов против коррупции. Впервые за многие годы власть в лице антигероя митингов Дмитрия Медведева заговорила о том, чтобы вернуть народу отнятое. Речь идёт о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Индексация пенсий работающим пенсионерам

Без индексации пенсий остались около 10 млн работающих пенсионеров. Фото pixabay.com

Дмитрий Медведев

В конце 2015 года Госдума по инициативе правительства, выражаясь современным языком, ввела санкции против работающих пенсионеров – приняла закон, по которому они лишались права на индексацию пенсий пока работали.

Последующие разговоры о дальнейшей судьбе лишенцев сводились к словам министра труда Максима Топилина о том, что возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам правительством не рассматривается в принципе.

Ещё раньше и ещё больше сэкономили на военных пенсионерах, когда ввели понижающий коэффициент 0,54 для начисления военной пенсии. Если после запрета индексации пенсий правительство экономило на каждом работающем пенсионере по несколько сотен рублей в месяц, то с введением понижающего коэффициента 0,54 счёт экономии исчисляется уже тысячами рублей ежемесячно на каждой военной пенсии.

Попытки вернуть отнятое у военных пенсионеров были пресечены 22 февраля 2017 года, когда Госдума отказалась отменить понижающий коэффициент (подробнее об этом читайте на сайте «Мои года» в статье «Госдума защитила бюджет от военных пенсионеров»).

Среди причин отказа звучало мнение, что отмена понижающего коэффициента и, как следствие, повышение военных пенсий, приведёт к росту социальной напряжённости. К таким нетривиальным выводам пришёл комитет Госдумы по обороне.

Логика странная: повысим пенсию военным пенсионерам – обзавидуются гражданские пенсионеры, что «не только не снимет социальную напряжённость, но приведёт к её большему росту». С отрицательным заключением профильного комитета на проект закона, отменяющий понижающий коэффициент к военной пенсии, можно ознакомиться в статье «Комитет глухой обороны».

Осенью прошлого года Госдума, опять же по инициативе правительства, «подвинула» сельских пенсионеров – проголосовала за то, чтобы ещё три года не платить 25-процентную надбавку к пенсии тем, кто проработал на селе 30 лет и более.

Но в отличие от ситуации с военными пенсионерами, когда Госдума практически единогласно сказала своё «фи» отмене понижающего коэффициента, санкции против сельских пенсионеров частью депутатов были встречены с возмущением.

«Нет более несправедливого закона!», – говорили об экономии на сельских пенсионерах депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» депутатам-единороссам, парламентское большинство которых позволяет игнорировать противоположное мнение, что они и сделали – подавляющим конституционным большинством «Единой России» выплата 25-процентной надбавки к пенсии сельским пенсионерам была «заморожена» до 2020 года.

Нетривиальная логика проявилась и здесь: докладчик от «Единой России» заявил, что при коммунистах было хуже – до 70-х годов колхозники вообще не получали никакой пенсии... Хорошо, что с крепостным правом забыл сравнить, а то бы не отбился от благодарных селян.

Уже давно на государственном уровне не принимается решений, реально повышающих благосостояние российских пенсионеров. Ключевое слово – «реально», а так-то дела идут, контора пишет, взять хотя бы единовременную выплату пенсионерам 5000 рублей в январе 2017 года. Об этом благом деле правительства на протяжении полугода написали больше, чем об Октябрьской революции за 70 лет при коммунистах. Однако совестливые люди в той же самой Госдуме подсчитали, сколько не доплатили пенсионерам, заменив индексацию пенсий единовременной выплатой.

Алексей Навальный

И вот эта отработанная годами система экономии на пенсионерах дала трещину, по крайне мере, в голосе Дмитрия Медведева. Премьер-министр в начале мая, вдруг, поручил членам правительства проработать вопрос возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, свои предложения министры должны были направить ему до 24 мая.

Надо было уточнить какого года 24 мая, потому что на дворе уже первая декада июня заканчивается, а в ответ – тишина. Лишь участившиеся запросы от пенсионеров в поисковиках Яндекс и Гугл «когда будет индексация пенсии для работающих пенсионеров» или «индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году последние новости» напоминают о подобной возможности как таковой. Вот и сайт «Мои года» о благом намерении поспешил сообщить.

Но даже если выяснится, что сказанное Дмитрием Медведевым – глас вопиющего в пустые или просто слова, не достойные внимания, замолчать тему не получится. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил «Парламентской газете», что если «правительство примет решение, что никаких шагов в этом направлении оно предпринимать не будет, мы внесём свой законопроект».

Как минимум, фракция КПРФ демонстрирует готовность выступить с инициативой возвращения индексации пенсий. Другое дело – что решат депутаты «Единой России». Там ещё ни у кого голос не дрожал при упоминании пенсионеров.

Да и Дмитрий Медведев, как мы знаем, особо не думал о пенсионерах, но тут о себе заявили их внуки. В конце марта во многих российских городах прошли организованные Алексеем Навальным массовые митинги против коррупции, главными участниками которых стали молодые люди, «школьники», «малолетки», «совсем дети, как можно». Они возмущались Медведевым – главным героем самого громкого расследования Навального о коррупции. Ниже - небольшая фотоподборка для наших читателей-пенсионеров, такое не показывают по телевизору.

Митинги против коррупции 26 марта 2017 года. Фото Википедия

Москва

Екатеринбург

Калининград

А за что такое отношение, спросит Медведев? Не за чтО, а – нЕ за что. Не за что даже спасибо сказать. Если правительство реально не заботится о народе (заботы о чиновниках и олигархах недостаточно), то время запятых, когда судьбы страны решает контора, которая пишет, незаметно уходит. Приходит время ударений. Если адресат больше не понимает слов, то, как ни ставь запятые, пока не ударишь – не услышит, не задумается.

Время уходит, а чиновники всё ещё думают: могут они или не могут сделать доброе дело для пенсионеров – самого большого и самого нищего сословия в государстве. Выбора, как всегда, два: если алчность сильнее – возьмут кнут, если разум сильнее – вернут пряник, который отобрали, злоупотребляя силой, властью и положением.

Это всего лишь вопрос денег. А деньги есть (их не может не быть). В июне подавляющее конституционное большинство Госдумы разделит триллион рублей дополнительных доходов, поступивших в российский бюджет. Поделятся ли с пенсионерами?

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Владимир Шпикалов, moi-goda.ru



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