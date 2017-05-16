Индексацию пенсий работающим пенсионерам обещают вернуть

Дмитрий Медведев поручил решить вопрос с индексацией пенсий тем, кто продолжает трудиться.
Власти собираются вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соберутся ли?
Казалось бы, если человек, вышедший на пенсию, продолжает трудиться – это замечательно со всех сторон. Сам он зарабатывает далеко не лишнюю прибавку к пенсии, а молодые имеют возможность перенимать бесценный опыт. Но наши власти, по-видимому, считают, что «прибавкой» в этом случае является не зарплата, а пенсия, и потому её размер не сильно важен.
По крайней мере, такой вывод можно было сделать из слов высоких чиновников – за последние годы они не раз и не два заявляли, что пенсии продолжающих трудиться пенсионеров индексированию не подлежат. Однако в последнее время что-то, видимо, поменялось «в королевстве Датском»: то ли президентские выборы уже на носу, то ли сыграли свою роль недавние «школьные митинги» Навального. Словом, глава российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение проработать тему возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.
Индексация пенсий работающим пенсионерам
Эта новость должна порадовать около 10 миллионов россиян – именно столько пенсионеров сегодня совмещает «заслуженный отдых» с работой. И в последний раз их пенсии индексировались в 2015 году. Впрочем, справедливости ради отметим, что в январе нынешнего года они, как все пенсионеры, получили одномоментную выплату в размере 5 тысяч рублей.
– Мы понимали, что пожилым людям придется не просто, но ничего не обещали из того, что не могли выполнить в тот период, честно объяснили, почему приняли такое решение. Появилась возможность, пенсионеры получили единовременную дополнительную выплату к пенсии, – прокомментировал данную ситуацию Дмитрий Медведев.
Короче говоря, «вы там держитесь». Правда, держаться предложили не очень долго: Медведев пообещал, что с 2017 года все вернётся на круги своя – по крайней мере, в отношении неработающих пенсионеров. И даже более того, премьер-министр особо подчеркнул, что с 1 февраля проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам в соответствии с фактической инфляцией.
Теперь, кажется, руки властей дошли и до пенсионеров работающих. До 24 мая специалистам министерств труда, финансов и экономического развития совместно с представителями Пенсионного Фонда России (ПФР) необходимо грамотно обосновать возможность индексации пенсий тех, кто продолжает трудиться.
Правда, по большому счету это еще ничего не значит, ведь потом это обоснование будет рассматривать правительство. И окончательное решение им будет принято в зависимости от результатов комплексного анализа экономической ситуации в стране.
В самом деле, денег на это потребуется немало – порядка 170-200 миллиардов рублей. Такие цифры называли как министр труда и социальной защиты Максим Топилин, так и руководитель ПФР Антон Дроздов. Эта сумма примерно равна 3% от всех расходов государства на выплату пенсий.
Впрочем, как заявил в интервью, данном «Парламентской газете», доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, деньги на благое дело в казне должны найтись. Дело в том, что российский бюджет нынешнего года был рассчитан на стоимости нефти в 40 долларов за баррель – однако в реальности она в этом году стоит дороже примерно на 20%.
И коли уж в казне завелись непредусмотренные деньги, их, вполне возможно, и впрямь подкинут пожилым людям. Тем более, что тем самым одновременно можно решить сразу несколько важных задач. Ведь многие считают, что основной сегодняшней проблемой для российской экономики являются отнюдь не западные санкции, и даже не цены на нефть, упавшие за последние пару лет более чем вдвое. По мнению ряда экспертов, главной нашей сегодняшней бедой стало сокращение платежеспособного спроса.
В переводе «с умного на русский» это означает, что в последнее время мы стали гораздо меньше тратить: кому-то просто нечего, а кто-то стал откладывать на черный день каждую свободную копейку. Казалось бы, что плохого в том, что люди наконец-то стали жить по средствам?
Однако на самом деле не все так просто. Ведь если товары и услуги никто не покупает, значит, производить их становится невыгодно. В результате предприятия разоряются, а их работники оказываются на улице, пополняя число безработных. И на выручку в этой ситуации как раз могут прийти работающие пенсионеры.
Эксперты просчитали, что дополнительные средства, которые государство потратит на пенсионеров, практически сразу же вернутся обратно в казну. Их заберут туда в виде НДС, налогов на прибыль и взносов в государственные небюджетные фонды.
Например, председатель комиссии по пенсионному обеспечению и социальному страхованию Общественного совета Минтруда РФ Максим Довгялло даже называет примерные цифры. Он посчитал, что очень скоро в бюджет вернутся порядка 80% денег, выделенных из него же на индексацию пенсий тем, кто пока что не собирается прекращать свою трудовую деятельность.
Кстати, упоминавшийся выше Сергей Хестанов считает безусловным благом, когда пенсионеры продолжают ходить на работу. Ведь население России стареет с каждым годом, и рабочих рук в строю остается все меньше, а значит, вся надежда – снова на пенсионеров.
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улу...
Общая сумма дохода, которую по результатам 2016 года Пенсионный фонд России получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты, составила 2,97 млрд рублей, при средневзвешенной доходно...
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля (102,4% ...
В последнее время государственное пенсионное обеспечение претерпевает постоянные изменения: то заморозят формирование пенсионных накоплений, то заменят пенсионные права в рублях на баллы, а теперь в планах чи...
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...
Весна, лето и вообще теплое время года всегда располагают к путешествиям. И люди золотого возраста, к тому же имеющие больше, чем работающие, свободного времени, не составляют исключение. Такое ответственное ...
При достижении определенного возраста и выходе на пенсию люди не перестают мечтать, хотеть чего-то и идти к достижению своей цели. Многие желания иногда становятся воплотимыми только с вложением определенных...
В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для граждан двадцати субъектов РФ открыт новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».