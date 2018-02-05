Индексацию ЕДВ проведут в сокращённом объёме

Пенсионный фонд заявил об индексации ЕДВ с 1 февраля на 2,5%. Однако согласно принятому закону о бюджете ПФР ежемесячную денежную выплату должны были проиндексировать на 3,2%. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) удивлялся, зачем сэкономили на ЕДВ?

Доходы и расходы государственной казны регулируются законодательством, по крайней мере, так думает редакция сайта «Мои года». У нас даже есть единомышленники в лице депутатов Госдумы. 24 ноября 2017 года они приняли в окончательном чтении закон о бюджете Пенсионного фонда на 2018-2020 годы, где прописали, кому и сколько должны выдать чиновники, допущенные к распределению бюджетных средств.

О том, что в Госдуме кто-то верит в силу закона, говорит хотя бы тот факт, что прежде, чем принять закон о бюджете ПФР, депутаты много спорили – считали каждую копеечку. Разве бы они спорили, если бы не боялись переплатить пенсионерам лишнего? Махнули бы рукой – пишите, что хотите в законе, всё равно он не имеет значения. Так нет!

Депутаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» настаивали на том, что денег на пенсии надо выделить побольше – государство и так в долгу перед старшими нашими. Требовали вернуть пенсионерам хотя бы сэкономленный на индексации пенсий триллион рублей. Но депутаты «Единой России», располагающие парламентским большинством (которое позволяет принимать любые законы, ни с кем не считаясь), все споры сводили к крылатой фразе руководителя своей партии: «Денег нет».

Но кто бы знал, что даже в крохоборном варианте бюджет ПФР был лучше тогда – во время принятия депутатами осенью 2017-го, чем стал сейчас – в момент его реализации чиновниками в начале 2018-го!

Давайте разберёмся.

ЕДВ с 1 февраля 2018 года

Размер ЕДВ в 2018 году должен был быть больше. Фото pixabay.com

Что подписывает Владимир Путин?

Закон о бюджете – специфичный для чтения документ, требующий разъяснений, желательно со стороны специалистов. С такими разъяснениями и выступили специалисты Пенсионного фонда РФ после того, как 5 декабря 2017 года Владимир Путин подписал федеральный закон № 363-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Из сообщения на сайте ПФР от 7 декабря 2017 года следует, что Владимир Путин подписал документ, который, помимо много чего прочего, предусматривает индексацию ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля 2018 года на прогнозный уровень инфляции в размере 3,2% (подробнее о том, кто имеет право на ЕДВ, читайте здесь).

Ещё раз – деньги на индексацию ЕДВ в 3,2% заложены в бюджете, бюджет принят Госдумой и подписан президентом. Тот редкий случай, когда не просто «деньги есть, но не про вашу честь», а деньги есть, и чиновники обязаны их донести до народа.

Но чиновники, почему-то, вот уже 18 лет путают путь Путина с путём Черномырдина: хотят, как лучше, а получается, как всегда.

29 января Пенсионный фонд сообщил, что индексация ЕДВ с 1 февраля будет произведена на уровне 2,5%, а не 3,2%, как сами же специалисты Пенсионного фонда и заявляли в декабре прошлого года, комментируя подписанный президентом закон о бюджете ПФР.

Законы о путанице

Всему есть причина. У этой путаницы тоже есть причина, причём установленная законом. Но другим.

Один из законов – №444-ФЗ (название длинное) от 19.12.2016 – гласит, что индексация социальных выплат, к коим относится и ЕДВ, должна производиться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, проще говоря – индексация производится на уровень официальной инфляции.

Уровень официальной инфляции в 2017 году составил 2,5%, вот и получите индексацию в 2,5% в 2018 году.

Другой закон – №400-ФЗ «О страховых пенсиях» – гласит то же самое: индексация страховых пенсий производится на уровень официальной инфляции.

То есть, с 1 января 2018 года страховые пенсии должны были проиндексировать на 2,5%, но проиндексировали на 3,7%. Ровно настолько, насколько и предусмотрено законом о бюджете ПФР, принятым Госдумой, подписанного президентом. А как же индексация ЕДВ в 3,2%, предусмотренная тем же самым законом о бюджете ПФР, принятым той же самой Госдумой, подписанным вроде тем же самым президентом?

Как такое возможно, что у двух законов требования одинаковые, а исполняются эти одинаковые требования по-разному?

В одном случае – в отношении получателей страховых пенсий – чиновники «забыли» про закон №400-ФЗ и следовали закону о бюджете ПФР, сделав индексацию в 3,7% вместо 2,5%.

В другом случае – в отношении получателей ЕДВ – «забыли» про закон о бюджете ПФР и следовали закону №444-ФЗ, сократив индексацию ЕДВ с 3,2% до 2,5%.

Такая вот путаница. И ведь всё по закону.

Может быть, в этом сложно разбираться, но надо – ведь совсем запутают!

По законам выживания

Почему получателям страховых пенсий заплатили по полной, а на получателях ЕДВ сэкономили? Ответ так же прописан в законах, но в древних, как животный мир – законах выживания.

Инстинкт выживания подсказывает чиновникам, что сокращать индексацию пенсий в полтора раза – с 3,7% до 2,5% – у 40 миллионов избирателей (которыми являются получатели страховых пенсий) в самый разгар кампании по выборам президента – опасно.

Опасно для дальнейшей жизни чиновников в части реализации их узаконенного права путать, когда и как им захочется, а значит, как и раньше, не за что не отвечать.

А вот получателей ежемесячной денежной выплаты можно не бояться. Да, среди них тоже есть пенсионеры, но какие? В большинстве своём – больные, немощные, одинокие. ЕДВ ведь не за красивые глаза дают. Многие получатели ЕДВ даже просто физиологически не смогут слова сказать в ответ тем, кто их обижает... И чиновникам сойдёт с рук.

Остаётся открытым вопрос: куда денут сэкономленные на индексации ЕДВ миллиарды?

Ведь эти миллиарды, вырученные с продажи нефти, поступят в казну, Минфин – или, кто там казёнными деньгами распоряжается, – должен будет направить их в Пенсионный фонд. Именно должен (как мы думаем вместе с некоторыми наивными депутатами Госдумы), потому что бюджет ПФР формируется на основании закона о бюджете ПФР, принятого Госдумой и подписанного президентом. Или Минфину, или тому, кто распоряжается казной, тоже закон не писан?

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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