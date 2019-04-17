Императорский побег: как Романовы спасались от революции

Императорская династия России не вымерла и по сей день. Члены некогда великой семьи даже сейчас устраивают ежегодные собрания, чтобы почтить память своего предка Николая II и его ближайших родственников. Совсем недавно, 11 апреля, исполнилось ровно 100 лет со дня побега императорской семьи, которую выгнали с верхушки российского мира. Многочисленные родственники императора уплыли из России на британском линкоре «Мальборо» и разбрелись по всему свету в поисках лучшего места для жизни.

Линкор «Мальборо» отбыл из Крыма вместе с членами императорской семьи, которым удалось выжить в тяжёлое время гражданской войны. На борту было немало привилегированных лиц: мать Николая II Мария Федоровна, двоюродные дяди императора князья Николай Николаевич-младший и Петр Николаевич вместе со своими женами, а также другие близкие последнего императора, включая его сестру и многочисленных детей его родственников.

Оказавшись в изгнании, члены царской семьи были вынуждены разбежаться по всему миру в поисках лучшего места для жизни. Мария Федоровна, как уроженка Дании, отправилась на свою родину. Она была дочерью короля этой страны Кристиана IX, так что императрицу без проблем пустили на виллу Видёре, где она ранее нередко отдыхала в тёплые летние дни.

Её дочь Ксения Александровна также осталась в Дании вместе со своими детьми, но уже в 1928 году Мария Федеровная скончалась. Тогда Ксения Александровна перебралась в Великобританию, где у неё также были высокопоставленные родственники: всё-таки сам король Георг V был её двоюродным братом.

А вот супруга Ксении Александровны в знаменитую резиденцию членов британской королевской семьи Фрогмор-Хауз не пустили. Хоть Александра Михайловича Ксения любила всем сердцем, на мужчину пали обвинения в измене своей возлюбленной. Но проблем у него из-за такой неурядицы не возникло, ведь он ещё до государственного переворота жил в Париже.

Стоит заметить, что многие современные потомки Романовых являются именно потомками Александра Михайловича и Ксении Александровны. У супружеской четы было много детей, но больше всех остальных смогла показать себя Ирина Романова, которая была женой Феликса Юсупова.

Они обосновались в Париже, где буквально перевернули с ног на голову весь модный мир Франции. В 1924 году они дали начало дому моды IrFe, который подарил аристократический вкус и без того стильным французам. В качестве моделей выступали самые настоящие российские княжны.

В итоге французские модельеры облюбовали сапожки, шапки, вышивки, кокошники и другие элементы русской культуры. Даже сама Коко Шанель исключением не стала!

Дмитрий Александрович Романов, один из сыновей модной супружеской четы, был управляющим магазина у той же Шанель в 30-е годы. Там он и встретил свою жену – графиню Марину Сергеевну, которая работала манекенщицей.

Именно Дмитрий Александрович в 1979 году решился наконец-то собрать всех родственников, возглавив «Объединение членов рода Романовых». А с 1998 году в Санкт-Петербурге 17 июля Романовы собираются каждый год, чтобы вспомнить о великом прошлом последнего императора.

Интересно, что разговоры о Романовых не утихают по сей день. Ещё летом прошлого года Следственный комитет РФ разбирался с уголовным делом об убийстве членов Российского Императорского дома в 1918 году. Тогда с помощью разнообразных экспертиз решили подтвердить принадлежность останков членам семьи Николая II – вдруг всё-таки не императорскую семью расстреляли! Но неожиданностей не произошло, так что мы лишь в очередной раз убедились в правдивости рассказанной нам истории.

События вековой давности не только принесли горе в императорскую семью, но и разделили всё общество на два лагеря. Конечно, без последствий такие крупные схватки внутри страны не проходят. Профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий ещё в ноябре прошлого года поведал о травмах и уроках Гражданской войны, которая до сих пор не может окончательно уйти из наших сердец.

А у самих Романовых история началась задолго до государственного переворота. Они даже сыграли определённую роль в притязаниях Великобритании на российские земли. Были и такие времена, если верить архивисту Инне Ивановне Любименко. Русские познакомились с англичанами ещё при Иване Грозном, но тогда отношения имели скорее торговый характер. Британцы уже тогда думали, как бы «откусить» от нового знакомого кусок побольше, а с наступлением «Смуты на Руси» они вообще захотели превратить Россию чуть ли не в свою колонию, о чём можно узнать из редких архивных документов. Но идея англичан прогорела, а на престол взошёл первый из династии Романовых – царь Михаил. Ему удалось уладить все неурядицы в стране, разрушив планы англичан. Но и после этого империю ждало еще немало потрясений, как мы все хорошо знаем...

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