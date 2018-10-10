Имена Кобзона и Говорухина увековечат в названиях самолётов «Аэрофлота»

«Аэрофлот» присвоит своим новым самолётам имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина, которые не так давно ушли из жизни.

Лайнер Boeing 737-800 уже в декабре будет бороздить небесные просторы под именем «Иосиф Кобзон», а Боинг 777-300ER получит имя Говорухина и отметит свой первый вылет весной 2020 года, сообщает «Газета.ру».

Директор авиакомпании Виталий Савельев рассказал о решении увековечить имена великих деятелей культуры. Станислав, по его мнению, смог обогатить наш кинематограф целым списком ценных образов, которые отвечают на многие нравственные вопросы общества. Политическая работа режиссёра также была направлена на рассмотрение важных проблем справедливости, так что сотрудники организации не сомневались в своём выборе

Кобзон, в свою очередь, поддерживал давнюю «дружбу» с российскими авиалиниями и даже посвящал ей свои песни. Ещё в 2016 году он удостоился звания «Отличник «Аэрофлота», которое в обычной ситуации выдают лучшим работникам компании, но в этом случае было сделано исключение.

Савельев считает, что имя знаменитого певца должно «продолжить высокий полёт на борту авиалайнера, вновь и вновь появляясь в самых разных уголках России и мира».

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