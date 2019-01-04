Игорь Николаев шокировал своим болезненным внешним видом

На днях в “Олимпийском” Филипп Киркоров собрал многих артистов на своей шоу-программе. Присутствовали и лучшие друзья певца, такие как Игорь Николаев, Ани Лорак и конечно же Пугачёва с Галкиным. Такая мощная поддержка помогла Киркорову устроить настоящий праздник. Несмотря на то, что шоу Киркорова удалось, многие расстроились увидев 58-летнего Игоря Николаева.

Дело в том, что композитор странно выглядел и удивил необычной припухлость, отёчностью и явной усталостью. Некоторые сразу вспомнили, что когда-то он уже проходил обследование, которое обнаружило у него проблемы с печенью и почками. Тогда доктора сказали Николаеву о необходимости менять образ жизни и следить за своим здоровьем, иначе до 60 лет организм может не дотянуть. Такие предостережения артист воспринял более чем серьёзно и сразу же сел на диету. Кроме того, он часто гулял на природе, по мере возможности занимался спортом, а также прошёл необходимое лечение. Всё это подействовало и мужчина до недавнего времени прекрасно выглядел.

Некоторые считают, что певец расслабился и перестал придерживаться рекомендаций врачей. Есть и такие, которые посчитали, что это простая усталость из-за ненормированного графика работы. Однако многие опасаются, что у артиста начались проблемы со щитовидной железой, из-за чего и припухла шея. Хотя возможно композитор просто резко постарел, что бывает увы, очень часто.

Почитатели верят, что у Игоря Николаева нет серьёзных проблем со здоровьем и он снова быстро поправится. Главное, чтобы его не коснулась “эпидемия” рака, который последнее время так часто находят у знаменитостей. Надеемся, что с артистом всё будет хорошо и он ещё долгие годы будет радовать своим творчеством, не так ли?

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