Игорь Крутой показал архивное видео с Аллой Пугачёвой

Накануне 65-летний композитор Игорь Крутой в своем Инстаграме опубликовал видео с презентации песни «Любовь, похожая на сон», которая состоялась аж 25 лет назад.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Полутораминутная видеозапись вызвала большой интерес у пользователей Сети. Сам Игорь Яковлевич, по всей видимости, тоже испытал приступ ностальгии.

- Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой «Обоза» Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... «Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя...», - подписал свой пост Игорь Крутой.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...