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Игорь Крутой показал архивное видео с Аллой Пугачёвой
Ульяна АНТОНОВА   
01 Марта 2020 г.
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Накануне 65-летний композитор Игорь Крутой в своем Инстаграме опубликовал видео с презентации песни «Любовь, похожая на сон», которая состоялась аж 25 лет назад.

 

Игорь Крутой показал архивное видео с Аллой Пугачёвой

 


Полутораминутная видеозапись вызвала большой интерес у пользователей Сети. Сам Игорь Яковлевич, по всей видимости, тоже испытал приступ ностальгии.

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Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачёвой @alla_orfey «Не делайте мне больно, господа», фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы «Любовь, похожую на сон» пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой её великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой «Обоза» Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... «Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя...» #аллапугачёва #примадонна #любовьпохожаянасон #ларафабиан #димашкудайберген #михаилжванецкий #филиппкиркоров #юрийниколаев #димамаликов #ивандемидов #ильярезник

Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

- Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой «Обоза» Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... «Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя...», - подписал свой пост Игорь Крутой.

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