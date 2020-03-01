Игорь Крутой показал архивное видео с Аллой Пугачёвой

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
- Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой «Обоза» Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... «Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя...», - подписал свой пост Игорь Крутой.
Сотрудники отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Швеции, Великобритании и США обнаружили в вечной мерзлоте исключительно хорошо сохранившееся тело птицы возрастом более сорока тысяч лет и определили ее вид путем реконструкции митохондриального генома. Птица оказалась рогатым жаворонком — видом, который и в наши дни широко распространен в северном полушарии. Название этот вид получил за два характерных пера, торчащих на затылке у самцов.
Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что кремлевский конкурс «Лидеры России», направленный на поиски новых депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и представителей региональных заксобраний, — «это конкурс для карьеристов».
Новое исследование подтвердило, что серые киты используют магнитное поле Земли для ориентирования в океане. Ученые установили, что геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, вносят помехи в систему навигации серых китов.
Не только мировая экономика пострадала из-за эпидемии нового китайского вируса. На днях продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что и её семья сейчас терпит финансовые убытки, а также может остаться без долгожданного отпуска.
Известная супермодель Наталья Водянова 28 февраля отметила свой день рождения - ей исполнилось 38 лет. В предпраздничным интервью испанскому журналу «Elle» она рассказала об ещё одном событии в своей жизни, которое наступит уже совсем скоро.
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее коллег.
«На прошлой неделе США провели военные учения, имитирующие „ограниченный“ ядерный конфликт с Россией, подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона. Эти военные учения примечательны в связи с очень необычным решением Министерства обороны США проинформировать журналистов о деталях, а также тем, что они воплотили противоречивое представление о том, что будет возможно сражаться и выиграть битву с применением ядерного оружия, и при этом противостояние не приведет к полномасштабному конфликту, который положит конец этому миру», — передает The Guardian.
5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя всех народов» в обществе бьёт рекорды: согласно опросу «Левада-центра», 51% уважают, восхищаются или симпатизируют генералиссимусу. Целых 70% считают положительной его роль в истории страны. Это невероятный показатель для тоталитарного диктатора, за время правления которого реальные доходы населения снизились, а попытки списать всё на войну смешны. Социологи объясняют этот феномен фрустрацией общества, которое хочет перемен, а западная демократия как модель дискредитирована пропагандой.
Заведующая детского сада в Перми, где детям включили песню про водку и вино, написала заявление об увольнении. В городском департаменте образования также объявили выговор ответственному чиновнику ведомства, сообщает RT.
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