Идеальная любовь Муслима Магомаева и Тамары Синявской

Любовь Муслима Магомаева и Тамары Синявской стала ярким примером идеального союза, которым восхищались многие современники артистов. Долгие 35 лет они оставались верны друг другу в обычной жизни и на сцене, и лишь смерть певца положила конец этой красивой истории.

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Знакомство Тамары и Муслима случилось в 1972 году. В бакинской филармонии проходил фестиваль русского искусства, на котором присутствовал сам Магомаев – филармония была названа в честь его деда, так что пропустить такое событие он не мог. И там однажды друг артиста, Роберт Рождественский, познакомил его с красавицей-певицей Тамарой Синявской. Любовь сразу же вскружила голову именитому артисту, в чём он позже не раз признавался.

Спустя немного времени пару пригласили в необычный городок к Нефтяным Камням, но влюблённые не захотели гулять по шумным городским улочкам – им требовалось лишь спокойное уединение от ненужных глаз. Однако была и проблема, с которой требовалось разобраться как можно скорее

– Тамара была замужем. Любовный треугольник — это мучительно для всех, но мы уже не могли не видеться, – признался певец в своих мемуарах.

Ситуация усложнялась тем, что супруг Тамары – артист балета Сергей Бережной – не заслужил, если так можно выразиться, такого поворота событий. Он был хорошим семьянином, который мог поддержать свою любимую в самых непростых обстоятельствах.

– Во мне шла большая борьба, потому что к первому супругу я очень хорошо относилась – и Муслим, кстати, тоже. Он был вхож в наш дом, мы дружили втроем, а потом…, – рассказывала о своих душевных метаниях артистка.

Настойчивость Магомаева, который не переставал засыпать свою любовь цветами и звонками, всё-таки взяла верх. Тамара развелась с Сергеем и уже в 1974 году вышла замуж за нового избранника.

С этого момента начался красивый сценический и будничный союз артистов. Впрочем, порой эту красоту нарушали достаточно громкие семейные ссоры, из-за который брак иногда был на грани развала. Как признался сам Магомаев, они умели не только ссориться, но и мириться: «Однажды здорово повздорили, Тамара ушла в дальнюю комнату. Я же решил помириться, вышел на балкон, перелез через перила и по карнизу 15-го этажа прошел 10 метров. Заглянул в окно и сказал жене со смехом: «Ку-ку!». Когда Тамара увидела меня, она в ужасе села прямо на пол».

Споры влюблённых зачастую касались творческих вопросов, а вот со взглядами на жизнь у пары проблем не было. Да и Муслим умел усмирять свою вспыльчивость, осознанно уступая супруге в самых яростных противостояниях.

Тамара, в свою очередь, приняла дочку Муслима от первого брака как родную. Позже она даже познакомила девушку с её будущим супругом, пусть даже сделала это не нарочно.

Свою любовь Тамара Ильинична смогла доказать в очередной раз, когда у её супруга появились проблемы с сердцем и сосудами. Она без лишних раздумий бросила карьеру и стала ухаживать за Муслимом. Близкие были благодарны ей за столь ответственный поступок, ведь её забота продлила жизнь известного артиста.

Но не обошлось из без грязных слухов, которые часто преследовали Магомаева при жизни и даже после его смерти. В народе слагались мифы о его нескончаемых романах, а в конце 60-х годов даже заговорили о любви музыканта к Эдите Пьехе. Позже певцу придумали роман с диктором Светланой Моргуновой, рассказывали об его отношениях с Галиной Брежневой... Но всему этому не было официальных подтверждений, да и близкие Муслима отрицали все подобные «факты».

А вот реальные романы певца можно по пальцам пересчитать. Одно время он находился в отношениях с солисткой ВИА «Веселые ребята» Светланой Резановой, в другой раз был влюблён в музыкального редактора Людмилу Кареву. Когда в его жизни появилась Тамара Синявская, другие женщины сразу ушли на второй план.

Как-то сыграть на вымышленной любвеобильности артиста пытались гости программ «На самом деле» и «Пусть говорят», но у них и тут ничего не вышло. Женщины заявляли даже о детях, которым Магомаев якобы приходится отцом. Но когда на шоу провели ДНК-тесты, никакого родства так и не выявили.

При этом уверенности в абсолютной искренности отношений между Тамарой и Муслимом хватало даже родственникам и близким друзьями пары. Все они наперебой говорили о том, что чувства в этом браке стояли на первом месте, так что о каком-то предательстве и речи быть не может! Но, к сожалению, на имени легендарных личностей нередко пытаются нажиться мошенники – и порой они готовы на всё, чтобы хоть немного приблизиться к славе великого артиста.

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