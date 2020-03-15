Гуляет по Петербургу и очень хочет изменить к лучшему свою жизнь автор блога «Солнце в кармане»

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Приятная женщина-блогер из культурной столицы нашей страны ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Солнце в кармане». В своей визитке она пишет, что является сама себе психологом и создает жизнь своей мечты.
Темы, которые «Солнце в кармане» касается в своих записях, разноплановые, где-то филосовские, где-то более жизненные и очень узнаваемые. Вот некоторые из заголовков автора: «А я все-таки люблю Петербург», «Давайте начистоту: наш мир не для слабых людей», «За 19 лет сменила 15 лет работы. Самой не верится», «У нас зима, а снега нет. Ерунда какая-то получается», «Что делать, если надоело быть бедной и толстой», «4 причины, почему выгодно жить на съемной квартире» и другие.
А теперь кое-что поподробнее. Нашелся среди других пост об изменении своей жизни. Это такое своего рода публичное обещание автора блога провести годовой проект по изменению себя. Его цель – показать, что может сделать человек со своей жизнью в течение года, если каждый день совершать маленькие шаги к назначенным целям. Отправная точка блогера: надоевшая работа, кредиты, отсутствие желаний, неумение организовать свою жизнь, отсутствие впечатлений, то есть жизнь без радости. Куда намечено прийти через 365 дней (напомним, что год же високосный)? Закрепиться на новой работе и начать зарабатывать деньги на написании продающих текстов. Утроить доход. Организовать свою жизнь. Летнее путешествие на Байкал. Изучить английский до уровня А-2. А самое важное, разбудить себя, освежить все свои эмоции и желания.
Кто-то начинает менять свою жизнь с первого числа, с понедельника, после праздника и так далее. А вот наша героиня написала этот дающий старт к новому будущему пост 8 января. Посмотрим, получится ли у нее, и будут ли результаты больше или меньше запланированных. Обещание от «Солнца в кармане» - публиковать по этой теме отдельные посты каждую неделю. Возможно, что кому-то из наших читателей тоже будет с блогером по пути в части построения жизни своей мечты.
Еще блогер из Петербурга пишет о путешествиях по своему прекрасному городу. Об этом, к примеру, пост «Воскресная прогулка. Санкт-Петербург. Фонтанка. 12,6 км пешком». Здесь размещено несколько фотографий и небольшие комментарии к ним. Путь был обозначен на карте и в пояснении отмечено, что автор канала не торопясь совершила свое путешествие за 5 часов. Был показан пустынный Летний сад зимой, где скульптуры закрыты в ящики и спит фонтан, также нашли место в записи фотографии Летнего дворца Петра I, Фонтанки и уток. И еще в рамках вояжа по Санкт-Петербургу был запечатлен конь, который особенно импонирует автору канала «Солнца в ладошке».
Как хорошо, что некоторые люди, как и этот блогер, умеют в жизни немного остановиться, перевести дыхание от напряженных будней и находить удовольствие в, казалось бы, самых обычных вещах.
Еще автор разместила посты со следующими заголовками: «Тебе 55, а внуки где?», «Ну зачем же столько жрать», «Мечтай на всю катушку и действуй без промедления», «Развелось тут блогерш и коучей, лучше бы пирожки пекли и за внуками глядели», «Почему нам бывает так плохо», «Моя свекровь умела просить прощение» и другие. Названия записей ориентируют, о чем же пойдет речь внутри. И если заинтересуют, можно, конечно, почитать. И не забудем последить, как же будет воплощаться проект блогера «Солнца в кармане» по обретению счастья. Хоть бы, что ей это удалось!
А еще об уважаемых блогерах можно прочитать здесь:
Приятная женщина-блогер из культурной столицы нашей страны ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Солнце в кармане». В своей визитке она пишет, что является сама себе психологом и создает жизнь своей мечты.
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